Զելենսկի․ Ռուսները երեկ գրոհել են Կիևում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր Telegram ալիքում գրել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ բանակցությունների մասին։
Մասնավորապես, նա կենտրոնացել է Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի, մասնավորապես՝ Կիևի դեմ ուղղված վերջին հարվածների վրա. «Հարվածներ են եղել թուրքական ձեռնարկության, Ադրբեջանի դեսպանատան, ԵՄ առաքելության և բնակելի թաղամասերի դեմ։
Սա Պուտինի պատասխանն է Ուկրաինայի, ԱՄՆ-ի և մեր եվրոպացի գործընկերների կողմից սպանությունները դադարեցնելու բոլոր փորձերին»։
Բաց մի թողեք
Ուկրաինան շարքից հանել է ռուսական նավթավերամշակման հզորությունների 17 տոկոսը. Reuters
Ինչ պայմանավորվածություն են ունեցել ԱՄՆ նախագահի թեկնածու Քամալա Հարիսն ու Դեմոկրատական կուսակցության ղեկավարները
Իսրայելի վարչապետը հայտարարել է, որ ճանաչում է Հայոց ցեղասպանությունը