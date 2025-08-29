Եվրաեռյակը որոշել է պատժել Իրանին․ Լուսանկար

Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան և Ֆրանսիան սկսել են Իրանի դեմ պատժամիջոցների վերականգնման գործընթացը՝ Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների ձախողման ֆոնին:
Այս մասին հաղորդում է Reuters-ը:
Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի կողմից Իրանի դեմ պատժամիջոցները վերականգնելու որոշումը կխաթարի Թեհրանի և Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության (ՄԱԳԱՏԷ) միջև համագործակցության ներկայիս մակարդակը։
««Եվրաեռյակի» որոշումը լրջորեն կխաթարի Իրանի և ՄԱԳԱՏԷ-ի միջև փոխգործակցության և համագործակցության ներկայիս մակարդակը։ Իրավիճակի այս սադրիչ և անհիմն սրացումը Թեհրանի կողմից կընդունվի համարժեք հակազդեցություններով», – ասվում է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության Telegram ալիքում հրապարակված հայտարարության մեջ։
Միևնույն ժամանակ, դիվանագիտական աղբյուրը TASS-ին հայտնել է, որ Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան օգոստոսի 29-ին ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի փակ խորհրդակցություններ են խնդրել Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ գործողությունների համատեղ համապարփակ ծրագրի և բանակցությունների ձախողումից հետո Իսլամական Հանրապետության դեմ պատժամիջոցների վերականգնման վերաբերյալ։
