29/08/2025

Եվրաեռյակը որոշել է պատժել Իրանին․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 29/08/2025 1 min read

TOPSHOT - France's President Emmanuel Macron (R) speaks with Germany's newly elected Chancellor Friedrich Merz at the garden of Elysee presidential palace in Paris on May 7, 2025. Merz visits France and Poland on May 7, on a mission to boost ties with the European neighbours in turbulent times. (Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP)

Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան և Ֆրանսիան սկսել են Իրանի դեմ պատժամիջոցների վերականգնման գործընթացը՝ Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների ձախողման ֆոնին:

Այս մասին հաղորդում է Reuters-ը:

Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի կողմից Իրանի դեմ պատժամիջոցները վերականգնելու որոշումը կխաթարի Թեհրանի և Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության (ՄԱԳԱՏԷ) միջև համագործակցության ներկայիս մակարդակը։

««Եվրաեռյակի» որոշումը լրջորեն կխաթարի Իրանի և ՄԱԳԱՏԷ-ի միջև փոխգործակցության և համագործակցության ներկայիս մակարդակը։ Իրավիճակի այս սադրիչ և անհիմն սրացումը Թեհրանի կողմից կընդունվի համարժեք հակազդեցություններով», – ասվում է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության Telegram ալիքում հրապարակված հայտարարության մեջ։

Միևնույն ժամանակ, դիվանագիտական ​​աղբյուրը TASS-ին հայտնել է, որ Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան օգոստոսի 29-ին ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի փակ խորհրդակցություններ են խնդրել Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ գործողությունների համատեղ համապարփակ ծրագրի և բանակցությունների ձախողումից հետո Իսլամական Հանրապետության դեմ պատժամիջոցների վերականգնման վերաբերյալ։

