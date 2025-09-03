Պուտինի և Իլհամ Ալիևի հանդիպում չի կայացել, բավարարվել են ձեռքսեղմամբ

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթանակի 80-ամյակի և չինացի ժողովրդի կողմից ճապոնացի զավթիչներին դիմադրությանը նվիրված շքերթի ժամանակ Պեկինում տեղի է ունեցել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։
Նրանք կարճ ողջույններ են փոխանակել և ձեռքսեղմումներ կատարել։ Համապատասխան կադրերը հրապարակվել են ադրբեջանական ԶԼՄ-ներում:
Բացի այդ, Պուտինը ողջունել է Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահին և Իլհամ Ալիևի կնոջը՝ Մեհրիբան Ալիևային։ Զորահանդեսը տևել է մոտ մեկուկես ժամ։
ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և նրա ադրբեջանցի գործընկեր Իլհամ Ալիևի միջև Պեկինում բովանդակալից շփում չի եղել։ Այս մասին լրագրողներին ասել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։
«Այս անգամ որևէ բովանդակալից շփում չի եղել», – ասել է Պեսկովը։
Ավելի վաղ Պուտինը և Ալիևը Պեկինում միմյանց ողջունել են Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտի 80-ամյակին նվիրված հանդիսավոր միջոցառումների ժամանակ։
Ադրբեջանական հեռուստաալիքները Ռուսաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների կարճ ձեռքսեղմման կադրեր էին հրապարակել։
