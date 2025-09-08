08/09/2025

Երևանում գողության պահին երկու անձ է ձերբակալվել. նրանցից մեկը ատրճանակ է նետել, ձեռնոց ու գլխարկ. Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 08/09/2025 1 min read

Սեպտեմբերի 8-ի առավոտյան՝ ժամը 06։00-ին, ՆԳՆ ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգած քաղաքացին հայտնել է, որ Երևանի Բրյուսովի փողոցի մոտ լսել է կրակոցի ձայն և տեսնում է կասկածելի երկու հոգու:

ՆԳՆ հաղորդագրության համաձայն՝ պարեկային ծառայության 2-րդ գումարտակի 1-ին վաշտի ծառայողները րոպեներ անց նշված հասցեում նկատել են դիմակավորված երկու քաղաքացու։

«Նրանցից մեկը, նկատելով պարեկներին, իր մոտից նետել է ատրճանակի նմանվող առարկա, պտուտակահան, շինարարական ձեռնոցներ, գլխարկ, կենցաղային դանակ և պայուսակ, իսկ մյուսը փորձել է դիմել փախուստի։ Բրյուսովի փողոցում պարեկներին հաջողվել է երկու անձին էլ անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալել։ 31 և 38 տարեկան տղամարդիկ տեղափոխվել են Համայնքային ոստիկանության Կենտրոնական բաժին։

Տարածքի ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ կայանված «Լեքսուս» մակնիշի ավտոմեքենայի կողային հայելիները գտնվում են թուլացրած վիճակում, իսկ ապակուն տեղադրված էր տելեգրամյան էջի հղման QR կոդ: Նույն QR կոդը փակցված էր նաև հարևանությամբ կայանված մեկ այլ «Լեքսուսի» ապակուն, որի կողային հայելիները գողացված էին։

Կազմված փաստաթղթերը փոխանցվել են Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քննչական բաժին: Կատարվում է նախաքննություն»,- ասվում է հաղորդագրության մեջ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեկ անձ ձերբակալվել է Հայաստան-Պորտուգալիա խաղի տոմսերի վաճառքով ենթադրյալ խարդախությունների համար

08/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտառոց դեպք՝ Երևանում․ ֆիզկուլտուրայի հանդերձարանում ծեծի են ենթարկել 8-ամյա տղային, ով վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց

07/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ջավախքում ձերբակալվել են քաղաքացիներ «հանցավոր աշխարհի հետ կապ ունենալու» մեղադրանքով

06/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայկական կողմը դեռ պետք է կոնկրետ քայլեր ձեռնարկի․ Ալիևի ներկայացուցիրը հասկացնում է Հայաստանին

08/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի ծրագրերը կատարել պատրաստվող` SMS-ով ԲԴԽ նախագահի պաշտոնից ազատված, Կարեն Անդրեասյանի ունեցվածքը

08/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թագուհի Թովմասյանը դիմել է Արթուր Հովհաննիսյանի մորը

08/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Աստվածաշունչը, որն ինձ ուղեկցել է ընդհատակում և բանտում, նվիրում եմ Վաշինգտոնի թանգարանին. Փաշինյան

08/09/2025 infomitk@gmail.com