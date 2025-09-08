08/09/2025

Քեզ մաղթում եմ չհուսահատվես ոչ մի դժվարությունից․ ԱԺ պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի շնորհավորանքը որդուն «Վարդաշեն» ՔԿՀ-ից

08/09/2025

Այսօր ԱԺ պատգամավոր, Արթուր Սարգսյանի որդու՝ հայրիկի անունը հրող, Լավրենտի ծննդյան տարեդարձն է։ Արթուր Սարգսյանը «Վարդաշեն» ՔԿՀ-ից շնորհավորել է նրա 15 ամյակը։

«Շնորհավոր տարեդարձդ, Լավրենտս, տղես.

15 տարի առաջ, երբ ծնվեցիր, որոշեցինք, որ դու պետք է լինես հորս՝ անվանի շինարար, հասարակական գործիչ, Սիսիանի նախկին քաղաքապետ՝ Լավրենտ Սարգսյանի անվանակիցը: Այդ պահին գիտակցում էի, որ մեծ պատասխանատվություն եմ քեզ փոխանցում: Մյուս կողմից վստահ էի, դու ցանկացած դժվարություն պատվով հաղթահարող տեսակ ես լինելու:

Լավրենտ՝ դու գիտես, որքան եմ քեզնով հպարտանում քո արդեն ձևավորված տեսակով, գիտելիքներով՝ միշտ մարդասեր, բոլորին միշտ լավը կամեցող, Հայրենիքդ ամենից շատ սիրող, իմ զավակ: Տեսակդ անհնար է փոխել, գիտեմ: Քեզ մաղթում եմ չհուսահատվես ոչ մի դժվարությունից, ուժեղ լինես միշտ, ապրես իբրև արժանապատիվ հայորդի, Սիսիանի մեր գերդաստանի թասիբով հետևորդ ու ապրես մեր երազած Հայրենիքում:

Ծնունդդ շնորհավոր, 15 տարեկան իմ ընկեր», – Վարդաշեն ՔԿՀ-ից գրել է Արթուր Սարգսյանը։

