Քեզ մաղթում եմ չհուսահատվես ոչ մի դժվարությունից․ ԱԺ պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի շնորհավորանքը որդուն «Վարդաշեն» ՔԿՀ-ից

Այսօր ԱԺ պատգամավոր, Արթուր Սարգսյանի որդու՝ հայրիկի անունը հրող, Լավրենտի ծննդյան տարեդարձն է։ Արթուր Սարգսյանը «Վարդաշեն» ՔԿՀ-ից շնորհավորել է նրա 15 ամյակը։
«Շնորհավոր տարեդարձդ, Լավրենտս, տղես.
15 տարի առաջ, երբ ծնվեցիր, որոշեցինք, որ դու պետք է լինես հորս՝ անվանի շինարար, հասարակական գործիչ, Սիսիանի նախկին քաղաքապետ՝ Լավրենտ Սարգսյանի անվանակիցը: Այդ պահին գիտակցում էի, որ մեծ պատասխանատվություն եմ քեզ փոխանցում: Մյուս կողմից վստահ էի, դու ցանկացած դժվարություն պատվով հաղթահարող տեսակ ես լինելու:
Լավրենտ՝ դու գիտես, որքան եմ քեզնով հպարտանում քո արդեն ձևավորված տեսակով, գիտելիքներով՝ միշտ մարդասեր, բոլորին միշտ լավը կամեցող, Հայրենիքդ ամենից շատ սիրող, իմ զավակ: Տեսակդ անհնար է փոխել, գիտեմ: Քեզ մաղթում եմ չհուսահատվես ոչ մի դժվարությունից, ուժեղ լինես միշտ, ապրես իբրև արժանապատիվ հայորդի, Սիսիանի մեր գերդաստանի թասիբով հետևորդ ու ապրես մեր երազած Հայրենիքում:
Ծնունդդ շնորհավոր, 15 տարեկան իմ ընկեր», – Վարդաշեն ՔԿՀ-ից գրել է Արթուր Սարգսյանը։
Բաց մի թողեք
Ջորջիո Արմանիին վերջին հրաժեշտը տալու էր եկել ավելի քան 10,000 մարդ
Գրիգորի Լեպսն իր 19-ամյա հարսնացուին 15,001 վարդ է նվիրել․ Լուսանկար
Անելու ենք՝ մեր ձևով. Սամվել Կարապետյանի հայտարարությունը