09/09/2025

«Զանգեզուրի միջանցքն» էլ պետք է կրի նախագահ Իլհամ Ալիևի անունը

infomitk@gmail.com 09/09/2025 1 min read

Միլի մեջլիսի փոխխոսնակ Ալի Ահմեդովը հայտնել է, որ Ադրբեջանը Վաշինգթոնում «միջազգային երաշխիքներ է ստացել Զանգեզուրի միջանցքի նախագծի իրագործման համար»:

«Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան խողովակաշարը կրում է Հեյդար Ալիևի անունը, «Զանգեզուրի միջանցքն» էլ պետք է կրի նախագահ Իլհամ Ալիևի անունը»,- ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ, ասել է պաշտոնյան:

Բաց մի թողեք

1 min read

Համաձայնագիրը բարենպաստ հնարավորություններ է ստեղծել տարածաշրջանի, ինչպես նաև լայն աշխարհագրության համար. Ալիև

09/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պակիստանը կճանաչի Հայաստանը ՄԱԿ-ում, ինչի համար «կանաչ լույս» կստանա ԵԱՏՄ-ում

09/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Էրդողանի կրոնամոլեռանդական քարոզչության բումերնգը վերադառնում է

09/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ցուցարարները պալատ են ջարդուփշուր արել, ծեծել են նախարարների, նախկին վարչապետին

09/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Զանգեզուրի միջանցքն» էլ պետք է կրի նախագահ Իլհամ Ալիևի անունը

09/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կրակոցներ և սպանություն Երևանում. կրակողը եղել է նախկինում դատապարտված և հսկողության տակ՝ «ոտքի բրասլետով»․ Լուսանկարներ

09/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Տրանսպորտային պատահարի վայրն ազատելու համար կտրվի 20 րոպե, հակառակ դեպքում՝ տուգանք կկիրառվի․ նոր փոփոխություն

09/09/2025 infomitk@gmail.com