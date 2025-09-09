Միլի մեջլիսի փոխխոսնակ Ալի Ահմեդովը հայտնել է, որ Ադրբեջանը Վաշինգթոնում «միջազգային երաշխիքներ է ստացել Զանգեզուրի միջանցքի նախագծի իրագործման համար»:
«Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան խողովակաշարը կրում է Հեյդար Ալիևի անունը, «Զանգեզուրի միջանցքն» էլ պետք է կրի նախագահ Իլհամ Ալիևի անունը»,- ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ, ասել է պաշտոնյան:
