Հրապարակել է «պողպատե մանդատ»-ի լուսանկարը, «Բարի լույս, տիկի՛ն Արուս, քո լվացքը չորացել է»․ Փաշինյանի նոր տեսանյութն ու խորհուրդը

Նիկոլ Փաշինյանն առավոտ կանուխ տեսանյութ է հրապարակել։

Այս անգամ աշխատասենյակից։

«Աշխատանքային օրը կարելի է սկսել լավ երաժշտությամբ։

Ռուբեն Հախվերդյանի այս երգը մեր սիրելի մայրիկների, տատիկների, հորաքույրների, մորքույրների մասին է։ Լավ օր բոլորիդ»։

Նիկոլ Փաշինյանը «Տելեգրամ»-ի իր էջում հրապարակել է լուսանկար, որում «պողպատե մանդատն» է՝ երկաթե մուրճը, իսկ հետևում՝ ինքը՝ աշխատելիս:

Նիկոլ Փաշինյանը լուսանկարն իր մեջ ակնարկ է պարունակում։

