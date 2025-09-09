Տրանսպորտային պատահարի վայրն ազատելու համար կտրվի 20 րոպե, հակառակ դեպքում՝ տուգանք կկիրառվի․ նոր փոփոխություն

Սեպտեմբերի 1-ից ուժի մեջ է մտնում ՆԳՆ նոր կարգավորումը ճանապարհային երթևեկության վերաբերյալ:
Համաձայն դրա՝ եթե 2 մեքենայի վթարի դեպքում վարորդները չունեն վեճ մեղավորության վերաբերյալ և որոշել են լրացնել համաձայնեցման հայտարարագիր, ինչպես նաև մեքենաները չունեն շահագործումն արգելող տեխնիկական անսարքություն, ապա պարտադիր է 20 րոպեում ազատել պատահարի վայրը:
Հակառակ դեպքում կիրառվելու է 30 հազար դրամ տուգանք:
