Քաղաքացին հոգնել է միֆական, աննյութական առաջարկներից․ Ղևոնդյան

Քաղաքագետ Ալեն Ղևոնդյանի գրառումը․
«Կհաջողեն նրանք, ովքեր կիրառական ու կոնկրետ խնդիր լուծող առաջարկներով ու պլանավորումներով կխոսեն.
Քաղաքացին հոգնել է քաղաքական՝ միֆական, աննյութական առաջարկներից: Լավ ու անվտանգ ապրելու հեռանկարը, որ ուրվականի պես ուղեկցում է նրան անկախության գրեթե ողջ ժամանակահատվածում, այդպես էլ լիարժեք իրողություն չդարձավ:
Կյանքը և վերջին տարիների մեր պատմությունը հստակ ցույց տվեցին, որ զուտ քաղաքական առաջարկները, անգամ, եթե դրանք կապված են Արցախի, արտաքին քաղաքական կարևոր օրակարգերի, անվտանգության, քաղաքական ինչ-որ երկարաժամկետ, սակայն անորոշ, ոչ առարկայական, աննյութական մոտեցումների հետ, ձախողելին են:
Դա լավ կամ վատ չէ, դա, փաստ է:
Պատճառների մասին խոսելը շատ կերկարեցնի տեքստը: Միաժամանակ մեր նպատակը ամենևին հերթական անգամ ժողովրդին մեղավոր կարգելու՝ մեզանում տարածված թեզի հերթական հանրայնացումը չէ:
Հանրային վարքը, մոտեցումները միշտ հետևանք են և գնահատական այն իշխանությունների, էլիտաների, ովքեր կառավարել են այդ հանրույթը:
Քաղաքական մեր մշակույթում և դիսկուրսում քաղաքականությունը տարիներ շարունակ պտտվել է մեծ հաշվով երեք քաղաքական թեզերի շուրջ՝ ԼՂ հարց, ՀՀ-ի և Թուրքիայի հետ հարաբերություններ, ՀՀ աշխարհաքաղաքական բովանդակություն:
Տասնամյակներ շարունակ հայկական էլիտան և ՀՀ-ի ղեկավար կազմը ձևավորվել է այս հարցերի վերաբերյալ մոտեցումների ու կարողությունների շուրջ մրցապայքարի ներքո. այսօր իրավիճակը փոխվել է:
Սա չի նշանակում, թե մենք հաջողություններ են արձանագրել այս հարցերի՝ ՀՀ-ի շահերին համապատասխան լուծման հարցում. հակառակը: ՀՀ-ի անվտանգությունը 1994-ից ի վեր ավելի խոցելի, քան այսօր է, երբեք չի եղել:
Այսօր նախկին քաղաքական և աշխարհաքաղաքական օրակարգերը տրանսֆորմացվել են՝ գնալով դեպի ՀՀ-ի համար դեստրուկտիվ, ՀՀ-ի պետականության գոյությունը վտանգող տիրույթ: Սա, սակայն, սպառողականության ու զանգվածային մշակույթի ներկա մեդիա-մանիպուլյատիվ պրոյեկտումներում ներկայացվում է լիարժեք այլ կերպ՝ որպես խաղաղության վիճակ::
Այսօր ակնհայտ է, որ ՀՀ-ում քաղաքական էլիտաները նույնպես ուշացած, սակայն տրանսֆորմացվելու կարիք ու օրակարգ ունեն:
Դա ոչ միայն պահանջում են ներկա աշխարհաքաղաքական իրողությունները, այլև ՀՀ-ի քաղաքացին. նախկին՝ զուտ քաղաքական, երբեմն միֆական առաջարկներն այլևս սպառման լայն դաշտ ոչ միայն չեն ունենալու, այլև կարող են և մերժվել՝ անկախ նրանից դրանք ազգային, հայրենասիրական, լիբերալ, թե՝ ծայրահեղական են: Կյանքը կոշտ կերպով կոնկրետության օրակարգ է սկսելու պարտադրել քաղաքական ուժերին, անհատներին:
Մեր քաղաքական մշակույթը հայտնի ու նաև օբյեկտիվ պատճառներով երբեք չի դիտարկել տեխնոկրատիզմի, սթափ ու խելամիտ կառավարման փորձի զորու անհատի և թիմի ՝ տնտեսությունից դեպի քաղաքականություն անցումը՝ որպես տրամաբանական ու արդարացված: Մեզանում հիմնականում եղել է հակառակը:
Այսօր օրակարգը փոխվել է. սա պետք է սթափ գիտակցեն ՀՀ-ի քաղաքական ուժերը: Նախկին գործիքները այն տեսքով, ինչ տասնամյակներ կիրառավել են, այլևս չեն աշխատելու: Նոր թեզեր, մոտեցումներ, առաջնահերթություններ են պետք:
ՀՀ-ի քաղաքացին խնդիրներ լուծող առաջարկի է սպասում. առաջարկի, որ հստակ տեսանելի, իրատեսական ու կիրառական օգուտ բերող կլինի: Դա շատ խելամիտ է ու տրամաբանական:
Ի դեպ, Նիկոլը առաջարկ արդեն արել է ու դա իր էֆեկտը տալու է ընտրությունների ժամանակ:
Մյուս կողմից այն ուժերը, որոնք տնտեսական իրատեսական, կիրառական առաջարկների ու կոնկրետ խնդիրների լուծումների միջոցով կկարողանան փոփոխված օրակարգում լեգիտիմ տեղ զբաղեցնել, նրանք էլ կհաջողեն նոր իրողություների մեջ պայքարում:
Աղքատության, գործազրկության, կենցաղային բազմաթիվ խնդիրների մեջ գտնվող պոպուլիստական խոստումները այլևս չեն աշխատի. առաջարկի գնահատման միակ ցուցիչը այս պարագայում դառնալու է փորձառությունը:
«Քաղաքականությունը տնտեսության խտացված արտահայտությունն է» , – ասում էր Բոլշևիկյան հեղափոխութոյան առաջնորդ Վ.Ի.Լենինը: Իսկ նա շատ լավ էր հասկանում քաղաքականությունից: Ովքե՞ր են այսօր աշխարհը կառավորում՝ փորձառու գործարարները, տրանսազգային կազմակերպությունները, ֆինանսական միավորները:
Մյուս կողմից էլ տնտեսությունը ամեն մեկի խելքի բանը չի, չէ որ այն գիտելիքներ, ջանք, համբերություն, դռայվ ու իրատեսականություն է ենթադրում, մինչդեռ քաղաքական ու պոպուլիստական կենացները միայն լեզմի ճկունություն են պահանջում:
Դեռևս այսքանը»:
