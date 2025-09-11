11/09/2025

Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենն առաջարկել է փոխել Եվրամիությունում միաձայն քվեարկելու մեթոդը

11/09/2025 1 min read

Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենն առաջարկել է փոխել Եվրամիությունում ներկայումս գործող որոշումների կայացման միաձայնության սկզբունքը։

Այս մասին նա ասել է Եվրախորհրդարանում իր ամենամյա ուղերձի ժամանակ։

«Մենք պետք է անցում կատարենք մեծամասնությամբ քվեարկելով որոշում կայացնելու ռեժիմի՝ որոշ հարցերում, այդ թվում նաեւ՝ արտաքին քաղաքականության հետ կապված հարցերում։

Ժամանակն է, որպեսզի ազատվենք միաձայն քվեարկությամբ որոշումներ կայացնելու պրակտիկայից»,- ասել է Եվրահանձնաժողովի նախագահը։

