Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենն առաջարկել է փոխել Եվրամիությունում միաձայն քվեարկելու մեթոդը

Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենն առաջարկել է փոխել Եվրամիությունում ներկայումս գործող որոշումների կայացման միաձայնության սկզբունքը։
Այս մասին նա ասել է Եվրախորհրդարանում իր ամենամյա ուղերձի ժամանակ։
«Մենք պետք է անցում կատարենք մեծամասնությամբ քվեարկելով որոշում կայացնելու ռեժիմի՝ որոշ հարցերում, այդ թվում նաեւ՝ արտաքին քաղաքականության հետ կապված հարցերում։
Ժամանակն է, որպեսզի ազատվենք միաձայն քվեարկությամբ որոշումներ կայացնելու պրակտիկայից»,- ասել է Եվրահանձնաժողովի նախագահը։
