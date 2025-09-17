Վրաստանը մարել է Ռուսաստանին, Թուրքմենստանին, Ղազախստանին, Հայաստանին ու Ադրբեջանին ունեցած երկարամյա պարտքը

Վրաստանն ամբողջությամբ մարել է մի քանի երկրի նկատմամբ ունեցած իր երկարամյա պարտքը, այդ թվում՝ Հայաստանի:
Դա վկայում են Վրաստանի ֆինանսների նախարարության տվյալները, որոնք վերլուծվել են TASS-ի կողմից։
Ֆինանսների նախարարության կողմից օգոստոսի վերջի հրապարակված տվյալներում առաջին անգամ Ռուսաստանի նկատմամբ արտաքին պետական պարտքի չափը ներկայացնող սյունակում կա գծիկ։ Նախորդ ամիսներին այն մնացել էր կայուն՝ 3,997 միլիոն դոլար։ Այս ցուցանիշի վերջին փոփոխությունը տեղի է ունեցել այս տարվա փետրվարի վերջին, երբ Վրաստանի Ռուսաստանի նկատմամբ պարտքը կիսով չափ կրճատվել է՝ 7,87 միլիոն դոլարից հասնելով 3,997 միլիոն դոլարի։ Նախկինում պարտքը նվազել էր մեկ տարի առաջ՝ 2024 թվականի օգոստոսին կիսով չափ կրճատվելով՝ 11,618 միլիոն դոլարից հասնելով 7,87 միլիոն դոլարի։
Երկրի արտաքին պարտքի վերաբերյալ տվյալները 2003 թվականից ի վեր հասանելի են Վրաստանի ֆինանսների նախարարության կայքում։
Այդ տարվա վերջում Վրաստանի ընդհանուր պետական պարտքը կազմել է 1,56 միլիարդ դոլար, որից Ռուսաստանինը՝ 156,9 միլիոն դոլար։
2003 թվականին Ռուսաստանը այս ցուցանիշով երկրորդն էր Թուրքմենստանից հետո, որին Վրաստանը պարտք էր 253,6 միլիոն դոլար։
Վրաստանի ընդհանուր պետական պարտքը այս տարվա օգոստոսի վերջին կազմել է 9,09 միլիարդ դոլար, ինչը մեկ ամսվա ընթացքում նվազել է 50 միլիոն դոլարով։ Երկրների շարքում Վրաստանն ամենաշատը պարտք է Ֆրանսիային՝ 850,9 միլիոն դոլար։
Ռուսաստանից բացի, օգոստոսին Վրաստանը նաև ամբողջությամբ մարել է իր պարտքերը Հայաստանին և Ադրբեջանին, որոնք վերջերս մոտավորապես հավասար էին 1 միլիոն դոլարի:
2025 թվականի սեպտեմբերին Վրաստանն ավարտել է իր արտաքին պարտքի մարումը ընդհանուր առմամբ 6 երկրի, այդ թվում՝ Ղազախստանի նկատմամբ։
Այս պարտքը ներկայացնում էր Վրաստանի անկախության առաջին տարիներին կուտակված պարտքերը, որոնք վերակառուցվել են 2004 թվականի հուլիսին՝ Վրաստանի և Փարիզիվարկատուների միջև կնքված համաձայնագրի հիման վրա։ Ընդհանուր պարտքը կազմում էր 160 միլիոն դոլար՝ 1999 թվականից առաջ վերցված չվճարվող վարկերի, ինչպես նաև 1999 թվականից մինչև 2004 թվականի մայիսը վերցված վարկերի տոկոսների և 2004-2006 թվականներին վճարման ենթակա պարտքերի տեսքով։ Այս գումարները կազմել են ավելի քան 225 միլիոն դոլար։
Վերջնական տրանշերը, որոնք տրամադրվել են սեպտեմբերին, բաշխվել են վեց երկրների միջև հետևյալ կերպ՝ Ղազախստան՝ 636,000 դոլար, Ռուսաստան՝ 4 միլիոն դոլար, Թուրքիա՝ 1.1 միլիոն դոլար, Հայաստան՝ 516,000 դոլար, Ադրբեջան՝ 586,000 դոլար և Իրան՝ 427,000 դոլար:
Այս արտաքին վարկերը, 2004 թվականի դրությամբ, վերակառուցման պահին, բաշխվել են հետևյալ կերպ՝
Ղազախստան՝ 28 միլիոն դոլար,
Ռուսաստանի Դաշնություն՝ 153 միլիոն դոլար,
Թուրքիա՝ 53.4 միլիոն դոլար,
Հայաստան՝ 19.6 միլիոն դոլար,
Ադրբեջան՝ 16.2 միլիոն դոլար,
Իրան՝ 12.8 միլիոն դոլար։
