Ռոք խմբի նկատմամբ սանկցիաներ են կիրառվել

Բրիտանական կառավարությունը Embers of an Empire ռոք խմբի եւ Rampage երաժշտական լեյբլի հանդեպ սահմանել են սանկցիաներ։ Այս մասին հայտնում է բրիտանական կառավարության պաշտոնական կայքը։

Համաձայն հաղորդման, Rampage-ը նպաստել է ահաբեկչությանը, քարոզելով եւ քաջալերելով այն՝ երաժշտության միջոցով, ինչպես նաեւ՝ այն միջոցառումներով, որի ընթացքում օգտագործվում են վերջինիս պրոդուկտ երաժշտությունը։

Միաժամանակ նշվում է, որ Embers of an Empire-ը աջակցել եւ աջակցում է ահաբեկչությանը՝ առաջ մղելով եւ քաջալերելով այն երաժշտության միջոցով։ Սահմանափակումները ենթադրում են նշված իրավաբանական անձանց ակտիվների սառեցում Մեծ Բրիտանիայի տարածքում։

Նշենք, որ օրեր առաջ Embers of an Empire-ի անդամները դատապարտվել են 2 տարի եւ 18 ամիս ազատազրկման՝ ռասիզմի եւ ատելության հրահրման համար։

