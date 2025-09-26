Ռոք խմբի նկատմամբ սանկցիաներ են կիրառվել

Բրիտանական կառավարությունը Embers of an Empire ռոք խմբի եւ Rampage երաժշտական լեյբլի հանդեպ սահմանել են սանկցիաներ։ Այս մասին հայտնում է բրիտանական կառավարության պաշտոնական կայքը։
Համաձայն հաղորդման, Rampage-ը նպաստել է ահաբեկչությանը, քարոզելով եւ քաջալերելով այն՝ երաժշտության միջոցով, ինչպես նաեւ՝ այն միջոցառումներով, որի ընթացքում օգտագործվում են վերջինիս պրոդուկտ երաժշտությունը։
Միաժամանակ նշվում է, որ Embers of an Empire-ը աջակցել եւ աջակցում է ահաբեկչությանը՝ առաջ մղելով եւ քաջալերելով այն երաժշտության միջոցով։ Սահմանափակումները ենթադրում են նշված իրավաբանական անձանց ակտիվների սառեցում Մեծ Բրիտանիայի տարածքում։
Նշենք, որ օրեր առաջ Embers of an Empire-ի անդամները դատապարտվել են 2 տարի եւ 18 ամիս ազատազրկման՝ ռասիզմի եւ ատելության հրահրման համար։
Բաց մի թողեք
Ինչ մականուն է ունեցել Գերմանիայի նախկին կանցլեր Անգելա Մերկելը․ Հարիս
Սպիտակ տունը նախազգուշացրել է Նեթանյահուին՝ «Իսրայելը կմեկուսացվի»
Ռուսաստանի տնտեսությունը «գրողի ծոցն է գնում»․ Մոսկվայի գործերը վատ են. Թրամփ