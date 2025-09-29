Թուրքական մամուլը և սոցիալական ցանցերը հեղեղված են արաբա-իսլամական մի քանի պետությունների առաջնորդների հետ ԱՄՆ նախագահի հանդիպման լուսանկարներով, որտեղ Դոնալդ Թրամփը և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը սեղանի գլխին նստած են կողք-կողքի:
Դա մատուցվում է այնպես, որ Թրամփն Էրդողանին ճանաչում է իսլամական աշխարհի առաջնորդ և գրեթե իրեն հավասար պետական գործիչ:
Որքան էլ արտառոց չթվա, Էրդողանի ԱՄՆ այցի մասին այսպես գրում է Բաքվի իշխանամերձ haqqin.az-ի հեղինակը, որի տեղեկացվածությամբ՝ Սպիտակ տանն Էրդողանի «հաջողված բանակցությունների մասին քարոզչությունը միայն արտաքին ֆոն է»:
Իրականում, ինչպես ձևակերպում է ադրբեջանցի հեղինակը, Թրամփը «դիվանագիտական հանճարեղ ծուղակ է ստեղծել: ԱՄՆ-ը պատրաստ է Թուրքիային F-16 կործանիչներ վաճառել, խոստանում է նույնիսկ դարձնել F-35-ի ծրագրի մասնակից, եթե Անկարան հրաժարվի ռուսական նավթի գնումներից, որ Էրդողանը չի կարող կատարել»:
Որքանով դիտարկելի է, սա, երևի, առաջին դեպքն է, երբ ադրբեջանական իշխանամերձ մամուլը բացահայտ կասկածում է Թուրքիայի նախագահի դիվանագիտական որևէ առաքելության հաջողությանը, եթե չասվի, որ փաստացի զրոյացնում է Թրամփ-Էրդողան բանակցությունների կարևորությունը:
Ալիևն ինչո՞ւ է բացահայտում, որ Թրամփն Էրդողանին փաստացի չիրականանալի նախապայման է առաջարկել: Նա փորձում է ԱՄՆ հետ «ռազմավարական գործընկերության» հնարավորությունը չկապել Էրդողանի միջամտության հե՞տ, այսինքն միջազգային ասպարեզում ներկայանալ որպես Դոնալդ Թրամփի սուվերեն դաշնակի՞ց:
Սեպտեմբերի 27-ի ադրբեջանական այսպես կոչված «հիշատակի օրվա» առթիվ սոցցանցային գրառմամբ Էրդողանը «եղբայր» է անվանել ոչ թե Իլհամ Ալիևին, շնորհավորել ոչ թե նրան, այլ՝ Ադրբեջանին:
ԸՆդսմին, նա հարգել է քառասունչորսօրյա պատերազմի ոչ թե բոլոր, այլ միայն թուրք «շեհիդների հիշատակը»: Ադրբեջանի ոչ մի իշխանական լրատվամիջոց Էրդողանի այդ ուղերձը չի փոխանցել:
Անշուշտ, թուրք-ադրբեջանական դաշնակցությունը չափազանց խոր է, բայց, թվում է, գոնե այս փուլում Ալիևը ձգտում է հաղթահարել Էրդողանի «վերակացությունը» և ինքնահաստատվել որպես «հաղթանակած առաջնորդ»:
Այս իրողությունը դժվար է չնկատել: Բայց ի՞նչ ազդեցություն ունի դա կամ կունենա հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական գործընթացի վրա՝ պետք է, երևի, լուրջ ուսումնասիրվի:
Բաց մի թողեք
Պուտինը «նախապատրաստվում է գրավել Սուվալյան միջանցքը և մերձբալթյան երեք երկրները կտրել ՆԱՏՕ-ից
Նիկոլական ամենատարբեր ֆեյք ու իրական էջերով արդեն արդարացնում են վրեժը
«Հարավային Կովկասի նոր ստատուս-քվոյի ճարտարապետն Ադրբեջանի նախագահն է» թեզը