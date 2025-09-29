29/09/2025

Մոլդովայի խորհրդարանի ընտրության նախնական արդյունքների համաձայն` հաղթում է Սանդուի քաղաքական ուժը. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 29/09/2025 1 min read

Կիրակի Մոլդովայում կայացած խորհրդարանի ընտրության արդյունքների համաձայն` նախագահ Մայա Սանդուի հիմնադրած «Գործողության և համերաշխության կուսակցությունը» կարող է պահպանել խորհրդարանական մեծամասնությունը՝ մանդատների բաշխումից հետո։

Այդ մասին փաստում են Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալները՝ քվեների 99.12%-ի հաշվարկից հետո։

Այս պահին առկա տվյալներով, Սանդուի ուժը ստացել է ձայների 49,88%-ը և կարող է 101 տեղանոց խորհրդարանում 55 մանդատ ստանալ:

Նախնական տվյալների համաձայն, մնացած մանդատները կարող են բաշխվել հետևյալ կերպ՝ «Հայրենասիրական դաշինք»՝ 26, «Այլընտրանք» կուսակցությունների եվրոպամետ դաշինք՝ 8, «Մեր կուսակցությունը»՝ 6, «Ժողովրդավարություն տանը» կուսակցություն՝ 6:

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Մոլդովայի ընտրություններում ընդդիմությունը հաղթել է երկրի ներսում, պարտվել՝ արտերկրում քվեարկողների արդյունքում

29/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դիմեցին ինձ՝ գրաքննության ենթարկել որոշ Telegram-ալիքներ․ Դուրով

29/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոլդովայի խորհրդարանական ընտրությունները կարող են համարվել կայացած. ԿԸՀ նախագահ

28/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Այսուհետև ցանկացած տեսակի ինֆարկտով հիվանդը կարող է ստենտավորվել պետպատվերով, եթե ցուցանիշները համապատասխանեն

29/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Չորս օրում՝ չորս սպանություն․ պետությունը դադարել է կատարել իր առաքելությունը

29/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ես պայքարելու եմ այնքան ժամանակ, որքան կներեն իմ ֆիզիկական ուժերը․ Լևոն Տեր-Պետրոսյան

29/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոլդովայի սցենարը կարող է կրկնվել Հայաստանում․ Լուսանկար

29/09/2025 infomitk@gmail.com