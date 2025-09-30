30/09/2025

Անա՛րգ սպասարկուներ. Մի՛ դավաճանեք ձեր ինքնությանը։ Մի՛ դավաճանեք Արարատին

infomitk@gmail.com 30/09/2025 1 min read

Գրառումս ուղղված է Երևանի «Հանրապետության Հրապարակ 1» հասցեից հակահայկականություն գեներացնող չարիքի սպասարկուներին։

Անա՛րգ սպասարկուներ,

Ձեր տերը ձեզ պատվիրել է ջնջել Արարատը ձեր համակարգիչներից, ձեր աշխատասենյակներից, ու ձեր սրտերից։ Դու՛ք գիտեք՝ հա՞շտ եք այդ հրահանգի հետ, թե ոչ։ Բայց կուզեի մի փոքր դետալ իմանաք. Երևանի գլխավոր Հրապարակը նախագծելիս Ալեքսանդր Թամանյանը մեծադիր դալան է թողել չորս գլխավոր շենքերից միայն մեկում՝ Փոստի շենքում։ Ո՛չ կառավարության, ո՛չ նախկին ԱԳՆ-ի ու ո՛չ էլ «Արմենիա» հյուրանոցի շենքերում դալան բացված չէ։

Գիտե՞ք ինչու։ Որ Հրապարակից երևա Արարատը։ Ա՛յ հենց դրա համար։ Միայն դրա համար։

Ու իմացա՛ծ եղեք, անա՛րգ սպասարկուներ, որքան էլ թաքնվեք «ես իմ գործն եմ անում» անողնաշար ու սնանկ արդարացման հետևում՝ միևնույն է, սերնդեսերունդ չեք խուսափելու տիեզերական մասշտաբի այն անեծքից, որն ամեն օր ընդունում եք գերագույն չարիքի չարափառ ծրագրերի սպասավորությամբ։

Մի՛ դավաճանեք ձեր ինքնությանը։ Մի՛ դավաճանեք Արարատ սարին։

Ռուբեն Մելիքյանի Ֆեյսբուքի էջից

Բաց մի թողեք

1 min read

Խստիվ արգելում ենք մեր անունից հանդես գալ կեղծ և անբովանդակ հայտարարություններ անելուց. Գուգարաց թեմի քահանայից դաս

30/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեպտեմբերի 30-ի աստղագուշակ․ Շատ կարևոր է կարգուկանոն պահպանել ֆինանսական գործերում

29/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Լևոն Արոնյանը ոչ-ոքի արդյունքով է ավարտել Բրազիլիայում ընթացող «Grand chess tour»-ի առաջին պարտիան

29/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հենրիկ Մալյանի հոբելյանական 100 ամյակն է այսօր․ Լուսանկար

30/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բաքվի կեղծ դատավարությանն անդրադարձել են 2016 թ․ քառօրյա պատերազմին

30/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոսկվան չի ճանաչում Սանդուի ընտրությունը, նոր լարվածության օջախ կստեղծի Պուտինը

30/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Խստիվ արգելում ենք մեր անունից հանդես գալ կեղծ և անբովանդակ հայտարարություններ անելուց. Գուգարաց թեմի քահանայից դաս

30/09/2025 infomitk@gmail.com