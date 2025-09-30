Անա՛րգ սպասարկուներ. Մի՛ դավաճանեք ձեր ինքնությանը։ Մի՛ դավաճանեք Արարատին

Գրառումս ուղղված է Երևանի «Հանրապետության Հրապարակ 1» հասցեից հակահայկականություն գեներացնող չարիքի սպասարկուներին։
Անա՛րգ սպասարկուներ,
Ձեր տերը ձեզ պատվիրել է ջնջել Արարատը ձեր համակարգիչներից, ձեր աշխատասենյակներից, ու ձեր սրտերից։ Դու՛ք գիտեք՝ հա՞շտ եք այդ հրահանգի հետ, թե ոչ։ Բայց կուզեի մի փոքր դետալ իմանաք. Երևանի գլխավոր Հրապարակը նախագծելիս Ալեքսանդր Թամանյանը մեծադիր դալան է թողել չորս գլխավոր շենքերից միայն մեկում՝ Փոստի շենքում։ Ո՛չ կառավարության, ո՛չ նախկին ԱԳՆ-ի ու ո՛չ էլ «Արմենիա» հյուրանոցի շենքերում դալան բացված չէ։
Գիտե՞ք ինչու։ Որ Հրապարակից երևա Արարատը։ Ա՛յ հենց դրա համար։ Միայն դրա համար։
Ու իմացա՛ծ եղեք, անա՛րգ սպասարկուներ, որքան էլ թաքնվեք «ես իմ գործն եմ անում» անողնաշար ու սնանկ արդարացման հետևում՝ միևնույն է, սերնդեսերունդ չեք խուսափելու տիեզերական մասշտաբի այն անեծքից, որն ամեն օր ընդունում եք գերագույն չարիքի չարափառ ծրագրերի սպասավորությամբ։
Մի՛ դավաճանեք ձեր ինքնությանը։ Մի՛ դավաճանեք Արարատ սարին։
Ռուբեն Մելիքյանի Ֆեյսբուքի էջից
Բաց մի թողեք
Խստիվ արգելում ենք մեր անունից հանդես գալ կեղծ և անբովանդակ հայտարարություններ անելուց. Գուգարաց թեմի քահանայից դաս
Սեպտեմբերի 30-ի աստղագուշակ․ Շատ կարևոր է կարգուկանոն պահպանել ֆինանսական գործերում
Լևոն Արոնյանը ոչ-ոքի արդյունքով է ավարտել Բրազիլիայում ընթացող «Grand chess tour»-ի առաջին պարտիան