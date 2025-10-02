02/10/2025

Վրաստանում կրկին ընտրություններ են, զգուշացվել է սադրանքների մասին

Վրաստանում որոշ ուժեր սադրանքներ են ծրագրում հոկտեմբերի 4-ին: Ես խորհուրդ եմ տալիս ոչ մեկին նույնիսկ չմտածել դրա մասին, քանի որ պատասխանը շատ կոշտ կլինի։

Վրաստանի պետական ​​անվտանգության ծառայության (ՊԱԾ) ղեկավար Մամուկա Մդինարաձեն այս մասին հայտարարել է «Իմեդի» հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում։

Նրա խոսքով՝ մի քանի խմբեր ակտիվորեն քննարկում են գործողություններ, որոնք կարող են հանրային զայրույթ առաջացնել։

«Եթե նրանք ուզում են բողոքել, թող շարունակեն, բայց թող մնան օրենքի սահմաններում: Վրաստանը կանցկացնի ընտրությունները արժանապատվորեն և կհաղթահարի ցանկացած մարտահրավեր», – հայտարարել է ՊԱԾ ղեկավարը։

Հավելենք, որ Վրաստանում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները տեղի կունենան հոկտեմբերի 4-ին: Այդ օրը ընդդիմադիր ուժերը ծրագրել են բողոքի ցույց անցկացնել Թբիլիսիում:

