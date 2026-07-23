Ինչպես է պատմական ֆրանսիական գյուղը փրկվել անտառային հրդեհի գիշերվանից

Ֆրանսիայի դեպքի մասին, որտեղ Պրովանսի միջնադարյան գյուղում գիշերը հրդեհ էր բռնկվել՝ ոչնչացնելով տասնյակ տներ և այրելով հազարավոր հեկտարներ, մինչդեռ բնակիչները բացում էին իրենց դռները անծանոթների համար։
Մոխիրը դեռ ծածկել էր Կոտինյակի փողոցները չորեքշաբթի առավոտյան, այն բանից հետո, երբ նախորդ կեսօրին բռնկված անտառային հրդեհը ոչնչացրեց Պրովանսի սրտում գտնվող միջնադարյան ժայռոտ գյուղը՝ գիշերը ոչնչացնելով մոտ 60 տուն և այրելով հազարավոր հեկտարներ հինգ համայնքներում։
Հրդեհը սկսվել է երեքշաբթի օրը Պոնտևես գյուղի մոտ գտնվող դաշտում և արագ տարածվել դեպի հյուսիս՝ քամու և երաշտի պատճառով, նախքան գիշերը Կոտինյակ հասնելը։
Լուսաբացին այն այրել էր մոտակա համայնքները՝ բերելով ավելի քան 900 հրշեջի և հարավային Ֆրանսիայից եկած լրացուցիչ ուժեր, այդ թվում՝ Մարսելի ռազմածովային նավատորմի անձնակազմի։
Չորս մարդ վիրավորվել էր՝ երկու հրշեջ և երկու քաղաքացիական անձ։ Չորեքշաբթի կեսօրին տուժած համայնքներից տարհանվել էր մոտ 500 բնակիչ։ Հազարավոր տներ զրկվել էին էլեկտրաէներգիայից, որոնց մեծ մասը գտնվում էր Կոտինյակում։
Գյուղը, որը պարբերաբար ճանաչում է ստանում որպես Ֆրանսիայի ամենագեղեցիկներից մեկը և որի ամառային բնակչությունը մոտ 2500-ից հասնում է գրեթե 10000-ի, ամենաշատն էր տուժել։
Սանկտուար Նոտր Դամ դը Գրասը՝ 16-րդ դարի ուխտագնացության վայրը, որը կառուցվել է այն վայրում, որտեղ, ինչպես ասում են, 1519 թվականին հայտնվել է Կույս Մարիամը, և մոտակա Սուրբ Ժոզեֆ դյու Բեսիլյոնի վանքը տարհանվել էին և մոտեցել կրակին մի քանի մետր հեռավորության վրա, բայց ողջ էին մնացել։
Գիշերվա ընթացքում տուժել են նաև թե՛ ընտանի, թե՛ մոտակա անտառներում ապրող կենդանիները։ Երեքշաբթի օրը բլուրներից տարհանվել են անասնապահական բեռնատարներ, մինչդեռ որոշ բնակիչներ Euronews-ին պատմել են, որ գիշերը հրդեհից տուժած ախոռներում կորցրել են ձիեր։
Վայրի վարազներ կամ սանգլիերներ, որոնք Պրովանսում աճում են հարյուր հազարավորներով, լայն ցերեկով նկատվել են գյուղից դուրս եկող ստորին ճանապարհներին՝ փախչելով իրենց կյանքը անտառային հրդեհից։
Չորեքշաբթի օրը պոմպիեների խմբերը դեռևս աշխատում էին պաշտպանել ձիերի ամբողջ դաշտը Կոռանսում, Կոտինյակից մոտ 20 կիլոմետր հեռավորության վրա։
Բնակիչները նայում են, թե ինչպես են ծուխն ու կրակը մոտենում Ֆրանսիայի հարավում գտնվող Պրովանսի Պոնտինյակ գյուղին, 2026 թվականի հուլիսի 21-ին։
Բնակիչների համար, ովքեր ապրել են գիշերը, գոյատևումը կախված էր արագ որոշումներից և հաճախ անծանոթների բարությունից։
Գյուղի բնակիչ Լոլիտա Ֆիլիպոնը նկարագրել է, թե ինչպես է տարեց ազգականը մոտեցել Կայադների տարածքում կրակի մեջ ընկնելուն։
«Իմ նախկին սկեսուրը խրվեց կրակի մեջ։ Նա վերադարձավ տուն՝ կատուներին փրկելու և նրանց անվտանգ վայրում պահելու։ Նա խրվեց կրակի մեջ՝ դուրս գալիս», – ասաց Ռուբարը Euronews-ին։
«Քույրը նրան նորից մեքենայի մեջ նստեցրեց։ Նրանք ուզում էին միասին հեռանալ, բայց վերջում խրվեցին։ Նա խուճապի մատնվեց և դուրս եկավ մեքենայից»։
Այնուհետև կինը ապաստան գտավ հարևանի լողավազանում, ասաց Ռուբարը։
«Ես իսկապես չգիտեմ, թե ինչպես է նրան հաջողվել կապ հաստատել որդու հետ, որը եկել էր նրան փրկելու, ով կապ հաստատեց հրշեջների հետ։ Նա նրան դուրս բերեց ջրից, հրշեջները եկան նրան օգնելու և ուղղորդեցին նրանց Լե Վալ», – բացատրեց նա։
Շատերը բաց դռներ են բացում անծանոթների համար
Քանի որ պաշտոնական տեղեկատվությունը դանդաղ էր հասնում բնակիչներին, գյուղի ոչ պաշտոնական ցանցերը գիշերվա ընթացքում կրեցին հաղորդակցության մեծ մասը։
«Մենք բոլորս գնացինք գյուղի կենտրոն և դիտեցինք, թե ինչպես է ծուխը բարձրանում բլուրների վրայով հսկայական հրդեհից, որը, կարծես, գյուղի հենց հետևում էր, և պաշտոնապես շատ տեղեկատվություն չէր տարածվում», – Euronews-ին ասաց մեկ այլ բնակիչ՝ Ջոն Մայքլ Պեկը։
«Մենք բոլորս հավաքվեցինք մեզ բոլորիս հայտնի վայրերում, որտեղ բոլորը կլինեին, և պարզապես փոխանակվեցինք տեղեկատվությամբ, քանի որ բոլորը ցանկանում էին իմանալ, թե ինչ անել, որքան մոտ էր հրդեհը», – ասաց Պեկը։
«Այստեղ բոլորն ունեն զարմիկ կամ ընկեր, որը շքեղ է։ Եվ այսպես, մենք բոլորս առաջին ձեռքից տեղեկատվությունը ստացանք, որը, ըստ էության, հոսում էր խաղողի որթատունկի միջով և հասնում էր այն ականջներին, որոնք պետք է լսեին այն»։
Հրդեհը մոտենում է Ֆրանսիայի հարավում գտնվող Պրովանս քաղաքի Պոնտինյակ գյուղի ծայրամասին, 2026 թվականի հուլիսի 21-ին։ Euronews-ին ասաց, որ այդ համայնքային ցանցը վերածվեց գործնական օգնության։
«Շատ մարդիկ իրենց դռները բացեցին անծանոթների համար։ Յուրաքանչյուր ոք, ով գտնվում էր տուժած կամ տարհանման հրաման ստացած վայրում, գալիս էր գյուղ, ծանոթանում ընկերների և հարազատների ցանցի հետ և շատ լավ հոգ էր տանում նրանց մասին», – բացատրեց Պեկը։
«Քահանաներն ու միանձնուհիները իջան Նոտր Դամից, որի բոցերը բառացիորեն լիզում էին անտառի ետևի քարերը, և կարողացան հեշտությամբ գտնել անծանոթների մոտ կացարան»։
Պեկն ասաց, որ Լու Կալենը՝ էկո-հանգստավայրը, որի Michelin Green աստղով ռեստորանը բացեց իր դռները չորեքշաբթի առավոտյան և նախաճաշ տվեց բոլոր նրանց, ովքեր եղել էին սրբավայրում։
Նա ինքը մեկնեց Սալերնում՝ ընկերոջ ընկերոջ տուն։ «Ես եկա իմ կատվի, իմ լավագույն ընկերոջ և նրա երեխայի հետ։ Նրանք մեզ ընդունեցին ինչպես ընտանիքի»։
«Սա Կոտինյակն է», – եզրափակեց Պեկը։
«Նրանք լիովին կորած են»։
Ավերածությունները որոշ ընտանիքների թողել են ոչնչով։ «Երբ այսօր առավոտյան գնացի աշխատանքի, իմ գործընկերն ասաց ինձ, որ իր ծնողները լիովին կորցրել են իրենց տունը երեկ երեկոյան Կոտինյակում բռնկված հրդեհի պատճառով», – Euronews-ին ասաց երկրորդ բնակիչը՝ Մանոն Ռուբարը։
«Այսպիսով, նրանք ստիպված էին հեռանալ։ Եվ շնորհիվ ամբողջ համայնքի, Կարսեսը բացեց անվճար տեղեր, որտեղ կարող էին գնալ այն մարդիկ, ովքեր ստիպված էին հեռանալ», – նշեց նա։
«Նրանք գնացին Կարսես։ Եվ նրանց ընկերներից մեկը զանգահարեց նրանց՝ ասելու, որ գան և գիշերը քնեն։ Այնպես որ, ես կարողացա գոնե մի փոքր թեթևություն զգալ, բայց նրանց համար դա իսկապես ցավոտ էր»։
«Նրանք լիովին կորած են։ Դա իսկապես բարդ է նրանց նման մարդկանց համար՝ տարեց մարդկանց համար, ովքեր կարող են ամեն ինչ կորցնել», – ասաց Ռուբարը։
Կարսես քաղաքը գործարկեց իր արտակարգ համայնքային ծրագիրը և բացեց երեք ընդունարան, այդ թվում՝ մարզադահլիճ և Շատո դահլիճ՝ տուժած տարածքից տարհանվածներին աջակցելու համար։
Չորեքշաբթի առավոտյան հրդեհը դեռևս ակտիվ էր, բայց ոչ այնքան ագրեսիվ, ըստ Վարի պրեֆեկտուրայի։ Տներին հասցված վնասի պաշտոնական գնահատումը շարունակվում էր։
Բաց մի թողեք
Նախազգուշացրել է սպասվող բյուջետային ճգնաժամի մասին` «շաթդաունի» պատճառով
«Նախկինների» օրոք նշանակված Գլխավոր դատախազը հրաժարական է տվել. Լուսանկար
Ուկրաինայի նոր բանակի գլխավորը. Ո՞վ է Միխայիլ Դրապատին