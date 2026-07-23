Ֆլամինգոներն ընդդեմ օլիգարխների․ Ինչու են կանաչները խաղադրույք կատարում վարդագույն թռչնի վրա… Ալբանիայից. Լուսանկարներ

«Ես կցանկանայի, որ Գերմանիայում շատ մարդիկ բողոքեին բնության համար», – ասում է գլխավոր ռազմավարը
Կանաչները հետևում են իրենց դարավոր ավանդույթին՝ օգտագործելով կենդանիներին պատմություն պատմելու համար՝ օգտվելով Ալբանիայում տարածվող ֆլամինգոների հեղափոխությունից։
Վարդագույն թռչունները քաղաքական պահ են ապրում Բալկանյան երկրում, քանի որ բողոքի ցույցերը սկսվել են Թրամփի կլանի ձնագնդի հետ կապված հանգստավայրի կառուցման պատճառով։
Կանաչները, որոնք 2019 թվականին Եվրոպայում իրենց իշխանության բերած կանաչ ալիքից դուրս են եկել, հույս ունեն, որ սա կարող է լինել նաև իրենց պահը։
Կենդանիները և քաղաքականությունը երկար պատմություն ունեն։ Հերալդիկ գազանները, ինչպիսիք են առյուծներն ու վիշապները, դարեր շարունակ վեհության փայլ են հաղորդել նրանց, ովքեր կրում են իրենց նմանությունը։ Ամերիկյան հեղափոխության ժամանակ Հարավային Կարոլինան օգտագործել է «մի՛ ոտքի կանգնեք ինձ վրա» խռպոտ օձը՝ բրիտանական բանակից զգուշանալու համար։ Հեզ հսկա պանդան ավելի քան վեց տասնամյակ զարդարել է Բնության համաշխարհային հիմնադրամը։
Բայց ոչ ոք դա չի արել ավելի լավ, քան Գերմանիայի «Կանաչները»՝ համեմատաբար երիտասարդ կուսակցություն, որը ամուր կապեր ունի բնապահպանական շարժման հետ, որը հետագայում դարձավ Եվրոպայում շրջակա միջավայրի պաշտպանության գերիշխող քաղաքական ուժը։
Սկզբում հայտնվեց դոդոշը, որը անհարմար էր արագ զարգացող շարժիչային աշխարհի համար և մահանում էր խմբերով։ Բիրքենշտոկ կրող նախա-կանաչները հայտնի դարձան իրենց կամավորական աշխատանքով՝ նրանց փրկելու համար տափակվելուց։ Ընտրողներին տրված անուղղակի խոստում. մենք նույնը կանենք ձեզ համար։
Հետագայում մեղուները դարձան «Մեծ ֆերմերների» և գյուղատնտեսական քիմիական արդյունաբերության դեմ պայքարի խորհրդանիշ։ Գայլերը շուտով կմտնեին կուսակցության պաշտամունքային ռեպերտուար, այս անգամ՝ հակաորսորդական շարժման խորհրդանիշ։
Ֆլամինգոներն ընդդեմ օլիգարխների
Ապա ո՞րն է ծովախեցգետին ուտող վարդագույն թռչնի քաղաքական ուղերձը։
«Ալբանացիների համար ֆլամինգոն խորհրդանիշ է, որ իրենց երկիրը չի վաճառվում», – ասաց «Կանաչներ» կուսակցության եվրախորհրդարանի անդամ Յուտա Պաուլուսը, որը ներկա էր Վյոսա-Նարտա լագունի նման բնության պահպանվող տարածքներում հինգաստղանի հանգստավայրեր թույլատրող օրենքի դեմ բողոքի ցույցերին, որտեղ գտնվում է այժմ համանուն ֆլամինգոն, որտեղ նախագահ Թրամփի փեսան՝ Ջարեդ Քուշները, ցանկանում է կառուցել շքեղ հանգստավայր։
ՄԱԳԱ ընտանիքը միլիարդներ է վաստակում բաց երկնքի տակ, վարդագույն թռչունը, որը սովորաբար հանդիպում է մակերեսային ջրերում մեկ ոտքի վրա կանգնած, դառնում է 21-րդ դարի պայքարի խորհրդանիշ՝ ագահ կապիտալիզմի և օլիգարխիկ կոռուպցիայի դեմ։
«Կարծես նրանք այստեղ կանգնած են մեզ հետ»
«Կանաչների» համար, որոնք տուժել են հարցումներում և 2024 թվականի ընտրություններում մոտ 20 եվրախորհրդարանականի կորցնելուց հետո չորրորդ տեղից իջել են վեցերորդ տեղ, թռչունը ներկայացնում է հնարավորություն։
«Երբ Ալբանիայում մարդիկ ցույցեր են անում բնության պաշտպանության համար, նրանք կարծես մեզ հետ փողոցներում են կանգնած, և հակառակը», – ասաց Գերմանիայի կանաչների կուսակցության փոխնախագահ Սվեն Գիգոլդը։
«Ես կցանկանայի, որ Գերմանիայում շատ մարդիկ բողոքեին բնության համար», – ավելացրեց նա։
Եվրոպական խորհրդարանի նախկին երկարամյա անդամ Գիգոլդը 2009 թվականին մտավ Եվրախորհրդարան, ապա 2022 թվականին կանչվեց Բեռլին՝ այն ժամանակվա փոխկանցլեր Ռոբերտ Հաբեկի հետ աշխատելու։ Նա վաղուց ի վեր շարժման առաջատար մտածող է եղել և 2000 թվականին համահիմնադրել է հակագլոբալիստական շարժման՝ Attac-ի գերմանական մասնաճյուղը։
Կանաչները ժողովրդական աջակցություն ստացան 2010-ականների ազատ առևտրի դեմ բողոքի ցույցերում իրենց դերի համար, որտեղ «քլորային հավը»՝ մեկ այլ տեսակի կենդանի, խորհրդանշական էր։
Ժողովրդական ապստամբություն
Ալբանական «ֆլամինգոյի հեղափոխությունը» դարձել է նրա վերջին մոլուցքը։
«Այո, դա ինձ գրավեց», – ասաց նա Բավարիայի Ալպերի ստորոտից, երբ Euractiv-ը զանգահարեց նրան։ «Մարդիկ դուրս են գալիս փողոցներ՝ իրենց քաղաքական գործիչների դեմ բողոքելու, և լուծումը ԵՄ-ն է»։
Կուսակցական աղբյուրների տվյալներով՝ Գիգոլդը, որը հայտնի է խաղալիք կենդանիների հանդեպ իր սիրով, արագորեն թողարկել է ֆլամինգո խաղալիքների շարք՝ Եվրախորհրդարանի կանաչների աջակցությամբ։ Յուրաքանչյուր ոք, ով խնդրում է, կարող է անվճար ստանալ փափուկ թռչուն (խրախուսվում է կամավոր նվիրատվություն կատարել ալբանական PNEA բնության պաշտպանության խմբին)։
Գոյություն ունի նաև «ֆլամինգո հեղափոխության ակումբ» փոստային ցուցակ, որը մարդկանց տեղեկացնում է փողոց դուրս գալու հնարավորությունների մասին։
Լևիտացիա
«Քաղաքացիները բարձրացնում են իրենց ձայնը Դոնալդ Թրամփի և Ջարեդ Քուշների նման ագահ միլիարդատերերի դեմ», – ասում են կանաչները։
Եվ որպես հստակ նշան, որ բողոքի ակցիան տարածվել է փոփ մշակույթի հիմնական հոսանքում, փոփ աստղ Դուա Լիպան, որի ծնողները էթնիկ կոսովարական ալբանացիներ են, շարժումը անվանել է «ոգեշնչող»։
«Իրականում ինձ մտահոգիչ է այն սկզբունքը, որ կառավարությունը կարող է պարզապես փոխել օրենքը՝ առանց որևէ հանրային քննարկման վերացնելու շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը», – իր փոդքասթի ունկնդիրներին ասաց Լիպան։
Բնապահպանական խաթարումների դեմ պայքարը՝ զուգորդված ֆլամինգոյի հակաօլիգարխիկ տրամադրության հետ, Գերմանիայի և Ավստրիայի մեծ ալբանական սփյուռքի կողմից տարածվում է ավելի լայն Եվրոպա։
Կարո՞ղ է արդյոք թռչունը՝ ինչպես մեղուն կամ գայլը դրանից առաջ, դառնալ նոր քաղաքական շարժման դեմքը, որը «կանաչները» հաջողությամբ կհամագործակցեն։
«Գերմանիայում ֆլամինգոներ կարելի է տեսնել միայն կենդանաբանական այգում», – կատակեց Գիգոլդը։ Առայժմ։
Բաց մի թողեք
Ինչո՞ւ հերթական երիտասարդ կյանքը հնարավոր չեղավ փրկել
Նախազգուշացրել է սպասվող բյուջետային ճգնաժամի մասին` «շաթդաունի» պատճառով
«Անհասանելի երազանքների երկիր». Եվրոպայի առաջին էլեկտրաֆիկացման նպատակը քննադատության տակ է