Եվրոպայի շահավետ ներդրումների որոնումները պետք է հանգեցնեն Հնդկաստանին. Լուսանկարներ

Շահութաբերությունը, այլ ոչ թե քաղաքականությունը, դուրս է մղում եվրոպական կապիտալը Չինաստանից: Հնդկաստանը տրամաբանական նպատակակետն է
Եվրոպական ընկերությունները սպառում են ներդրումների համար շահավետ վայրերը: Չինաստանը, որը երկու տասնամյակ շարունակ եղել է լռելյայն նպատակակետ, դադարել է վճարել:
Այնտեղ շահույթի մարժաներն այժմ կրճատվում են ոչ միայն արտասահմանյան ընկերությունների, այլև տեղական ընկերությունների համար, որոնք հայտնվել են այն իրավիճակում, որը չինացիներն իրենք են անվանում «ինվոլյուցիա»՝ գերմրցակցության, գնային պատերազմների և գերարտադրողականության պարույր, որտեղ բոլորը ավելի շատ են արտադրում, և ոչ ոք ավելին չի վաստակում: Երբ նույնիսկ տեղական առաջատարները չեն կարողանում շահույթ ստանալ, եվրոպական խորհուրդները հասնում են ակնհայտ եզրակացության. գումարը պետք է գնա ուրիշ տեղ:
Թղթի վրա այդ տեղը Հնդկաստանն է: Այն առաջարկում է այն, ինչ Եվրոպային անհրաժեշտ է, և այն, ինչ Չինաստանը ավելի ու ավելի չի առաջարկում՝ հսկայական և արագ զարգացող սպառողական շուկա, աճող տնային տնտեսությունների պահանջարկ և, ամենակարևորը, այնքան թերզարգացած արտադրական բազա, որ կա կառուցման տեղ, այլ ոչ թե հագեցած դաշտ, որի համար կարելի է պայքարել:
Հնդկաստանում եվրոպական ներդրումների եկամտաբերությունն արդեն գերազանցում է ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի զարգացած շուկաների եկամտաբերությունը, որոնք կլանում են ԵՄ կապիտալի մեծ մասը: Փաստորեն, ԵՄ-ն արդեն Հնդկաստանի ամենամեծ իրական օտարերկրյա ներդրողն է: Եվ այնուամենայնիվ, Հնդկաստանը եվրոպական ընկերությունների համար նախատեսված ուղղությունների շարքում զբաղեցնում է ընդամենը ութերորդ տեղը, և մասնավորապես եվրոպական արտադրական միջոցները գրեթե չեն փոխվել։ Հարցն այն է, թե ինչու։
Պատասխանը գրեթե ամբողջությամբ հնդկական կողմի վրա է։ Հնդկաստանի թվերն են ամեն ինչ ասում. արտասահմանյան ուղղակի ներդրումների ընդհանուր ներհոսքը 2020 թվականի 64 միլիարդ դոլարի գագաթնակետից նվազել է մինչև 27.5 միլիարդ դոլար 2024 թվականին՝ կրճատվելով հենց այն պահին, երբ կապիտալը սկսեց լքել Չինաստանը, երբ դրանք պետք է աճեին։
Վերջին տասնամյակի ընթացքում Հնդկաստանը դժվարացրել է ներդրումներ կատարելը, այլ ոչ թե հեշտացրել։ 2016-2024 թվականների ընթացքում այն միակողմանիորեն խզել է երկկողմ ներդրումային պայմանագրերը 77 երկրների հետ, որոնցից 22-ը ԵՄ անդամ պետություններ են, այդ թվում՝ Նիդեռլանդները, որը երկար ժամանակ եվրոպական կապիտալի հիմնական դարպասն էր։ Նրա 2015 թվականի մոդելային BIT-ը վերացրեց ստանդարտ պաշտպանությունները։ Արդյունքը չափելի էր. այն երկրներից ներդրումները, որոնց պայմանագրերը դադարեցվել են, նվազել են մոտավորապես 30%-ով, և այդ ժամանակվանից ի վեր ժամանող ցանկացած կապիտալ գործնականում անպաշտպան է, ենթարկվում է դատարանների, որտեղ առևտրային վեճերը կարող են տևել տարիներ։
Մնացածը բարդացնում է իրավիճակը։ Հնդկաստանում կիրառվող միջին սակագինը կազմում է մոտ 17%, մինչդեռ Վիետնամում այն կազմում է 10%-ից պակաս, ինչը իրական խոչընդոտ է, երբ արտադրությունը կախված է ներմուծվող բաղադրիչներից: Որակի վերահսկման կարգադրությունները՝ տեխնիկական կանոնները, որոնք գործում են որպես ոչ սակագնային խոչընդոտներ, կուտակվում են: Նույն ոգով, Հնդկաստանը միակ խոչընդոտն է, որը խոչընդոտում է ԱՀԿ-ի ներդրումների խթանման համաձայնագրին։
Եվրոպա մտնելով՝ հունվարին Հնդկաստանի հետ ստորագրված ազատ առևտրի համաձայնագիրը, իր բոլոր սակագնային հավակնություններին հակառակ, բաց թողեց երկու նկատառումները, որոնք ամենակարևորն են արտադրողի համար՝ որոշելով, թե որտեղ կառուցել՝ ներդրողների պաշտպանությունը և պետական գնումներին հասանելիությունը: Ներդրումների պաշտպանության համաձայնագիրը բաժանվեց առանձին, դեռևս անավարտ գծի. գնումները պարզապես բաց թողնվեցին: ԵՄ-ԵԱԱ վերջին համաձայնագիրը նախազգուշացնող պատմություն է՝ 100 միլիարդ դոլարի ներդրումային պարտավորություն՝ առանց որևէ պաշտպանության, թիվ, այլ ոչ թե պարտավորություն։
Այսպիսով, սահմանափակումը եվրոպական ախորժակը չէ, այլ հնդկական դժկամությունը: Եվ սա այն վայրն է, որտեղ Եվրոպան պետք է ճնշում գործադրի՝ միաժամանակ երկու ճակատով: Նախ, կնքեք IPA-ն և արեք դա գործնականում: Բրյուսելի նախընտրած ներդրումային դատարանի համակարգը հիանալի իդեալ է, բայց նույնիսկ ԵՄ անդամները չեն վավերացրել այն (2016 թվականին համաձայնեցված CETA-ն դեռևս լիովին ուժի մեջ չէ): Գործնական փոխզիջումը, որը ապահովում է կիրառելի իրավական որոշակիություն, գերազանցում է նրբագեղ տեքստին, որը երբեք ուժի մեջ չի մտնում: Երկրորդ՝ բաց Հնդկաստանի պետական գնումները, շուկան, որը եվրոպական արդյունաբերական ընկերություններն ամենաշատն են ցանկանում, և որը ազատ առևտրի համաձայնագիրը միտումնավոր փակ է թողել:
Եվրոպան այստեղ ավելի շատ լծակներ ունի, քան օգտագործում է, և այդ լծակի աղբյուրը իր սեփական արդյունաբերական քաղաքականությունն է: «Արդյունաբերական արագացուցիչի մասին» օրենքը, Բրյուսելի կողմից ռազմավարական կարողությունները վերականգնելու և Չինաստանից կախվածությունը կրճատելու ջանքերը, ավելի ու ավելի կուղղորդեն պետական միջոցները և գնումները դեպի եվրոպական մատակարարներ և դեպի ԱՀԿ պետական գնումների համաձայնագրի շրջանակներում գործընկերներ: Հնդկաստանը այդ համաձայնագրի կողմ չէ: Քանի որ եվրոպական արդյունաբերական քաղաքականությունը թեքում է դաշտը, գնումների ակումբից դուրս գտնվող ընկերություններն ու երկրները կտեսնեն, որ դռները աննկատ փակվում են, և Հնդկաստանն ամենաշատն է կորցնելու, հենց այն պատճառով, որ հույս ունի դառնալ արտադրական գործընկեր, որը Եվրոպան փնտրում է։
Սա այն փաստարկն է, որը Նյու Դելին պետք է հստակ լսի: Հնդկաստանը ցանկանում է եվրոպական գործարաններ, տեխնոլոգիաներ և մատակարարման շղթաների ինտեգրում: Եվրոպան ցանկանում է իրավական որոշակիություն և փոխադարձ շուկայական մուտք: «Արդյունաբերական արագացուցիչի մասին» օրենքը դա վերածում է կոնկրետ առևտրի. հիմա համաձայնեցրեք Եվրոպային ներդրողների պաշտպանության և գնումների հարցում, և Հնդկաստանը ապահովի իր տեղը մատակարարման շղթաներում, որոնց Եվրոպան ակտիվորեն վերաուղղորդվում է Չինաստանից: Հրաժարվեք, և փոխարենը հետևում է Վիետնամ և Արևելյան Եվրոպա ուղղորդվող հոսքին: Եվրոպան պետք է հստակեցնի կապը, այլ ոչ թե թողնի այն թաղված զուգահեռ բանակցային ուղիներում:
Սրանք բոլորը լիարժեք լուծում չեն: Ներդրումային պայմանագիրը չի կարող լուծել Հնդկաստանի հողերի ձեռքբերման հետաձգումները կամ նրա խճճված աշխատանքային օրենսգրքերը. դրանք մնում են Հնդկաստանի լուծելու պարտականությունը: Սակայն այն լուծում է միակ ամենապարտադիր սահմանափակումը՝ ռիսկի պարգևավճարը, որն այսօր հնդկական արտադրությունը դարձնում է անմրցունակ՝ չնայած իր չափսերին և եկամուտներին:
Ռազմավարական պատուհանը բաց է, քանի որ շահութաբերությունը, այլ ոչ թե քաղաքականությունը, դուրս է մղում եվրոպական կապիտալը Չինաստանից: Հնդկաստանը դրա տրամաբանական նպատակակետն է: Այդ կապիտալի իրականում ժամանումը կախված է նրանից, թե արդյոք Նյու Դելին զիջի պաշտպանության և գնումների հարցում, և արդյոք Բրյուսելը կօգտագործի արդեն իսկ ունեցած լծակները՝ պնդելու համար, որ դա տեղի կունենա:
Բաց մի թողեք
Մոսկվայի հետ կապված միջուկային նախագիծը Գերմանիայի հյուսիս-արևմուտքում կանաչ լույս է ստանում
Գերմանիայի կառավարության պաշտոնյաները չեն կարողանում համաձայնության գալ, թե որտեղից անօդաչուները ձեռք բերել
Մակրոնը ամրապնդում է տեխնոլոգիական ժառանգությունը սոցիալական ցանցերի արգելքով