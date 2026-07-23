ԵՄ-ն պատրաստվում է զիջել ԱՄՆ նոր մաքսատուրքերին գործող ռեժիմի դադարեցումից հետո

Չնայած նոր մաքսատուրքերը «անհիմն» համարելուն, Հանձնաժողովը հայտարարել է, որ իր առաջնահերթությունն է ապահովել, որ ԵՄ ապրանքների մաքսատուրքերը մնան ԵՄ-ԱՄՆ 2025 թվականի հուլիսին կնքված ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի շրջանակներում համաձայնեցված 15% սահմանաչափից ցածր։
Եվրամիությունը պատրաստվում է ընդունել նոր մաքսատուրքեր, որոնք Միացյալ Նահանգները, ինչպես սպասվում է, կսահմանի առաջիկա օրերին հարկադիր աշխատանքի համար, եթե դրանք չգերազանցեն Թըրնբերիի համաձայնագրով համաձայնեցված 15% սահմանաչափը, հայտարարել է Եվրոպական հանձնաժողովը։
Սպիտակ տունը հունիսի սկզբին հայտարարել է, որ նոր մաքսատուրքեր կսահմանի իր համաշխարհային առևտրային գործընկերների համար՝ պնդելով, որ հարկադիր աշխատանքի միջոցով արտադրված ապրանքների առևտուրը զսպելու անբավարար ջանքերը վնասում են ԱՄՆ առևտրային շահերին։
ԱՄՆ գործող մաքսատուրքային ռեժիմի ժամկետը լրանում է ուրբաթ օրը, և ԱՄՆ առևտրային ներկայացուցիչ Ջեյմիսոն Գրիրը երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ հարկադիր աշխատանքի մաքսատուրքերի կիրառումը անխուսափելի է։
Եվրոպացի պաշտոնյաները ուշադիր հետևում են նոր սակագների մակարդակին, քանի որ 2025 թվականի հուլիսին Շոտլանդիայի Թըրնբերի քաղաքում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի կողմից ստորագրված ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագիրը ԵՄ ապրանքների վրա ԱՄՆ մաքսատուրքերը սահմանափակում է 15 տոկոսով։
«Իհարկե, մենք համաձայն չենք հարկադիր աշխատանքի վերաբերյալ եզրակացությունների հետ, և մենք դա շատ հստակ հայտարարել ենք մեր ամերիկացի գործընկերներին», – ասել է ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյան։
«Սակայն գլխավոր նպատակն է ապահովել, որ համաձայնագիրը հարգվի, և մեր ընկերությունները կարողանան օգտվել այնտեղ սահմանված կայունությունից և կանխատեսելիությունից»։
ԵՄ-ի կանոնները հարկադիր աշխատանքի դեմ
Թրամփի վարչակազմը անցյալ տարվա փետրվարին իր համաշխարհային առևտրային գործընկերների վրա սահմանեց 10 տոկոս մաքսատուրք, այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ Գերագույն դատարանը որոշեց, որ նրա 2025 թվականի մաքսատուրքերը անօրինական են ճանաչվել։ Նախկինում գոյություն ունեցող Առավել բարենպաստ ազգի մաքսատուրքերին գումարվելով՝ այդ մաքսատուրքերը նշանակում են, որ ԵՄ-ն ներկայումս վճարում է միջին մաքսատուրքեր, որոնք մոտ են Թըրնբերիի համաձայնագրով սահմանված 15 տոկոսի առաստաղին։
Սակայն, ԱՄՆ սակագնային ռեժիմի ներկայիս իրավական հիմքը թույլ չի տալիս, որ այն ուժի մեջ մնա ավելի քան 150 օր, այսինքն՝ մինչև հուլիսի 24-ը, եթե Կոնգրեսը չհաստատի երկարաձգումը, ինչը քիչ հավանական է համարվում ԱՄՆ միջանկյալ ընտրություններից առաջ։
Գործող ռեժիմը փոխարինելու իր ջանքերի շրջանակներում ԱՄՆ Առևտրի նախարարությունը 1974 թվականի Առևտրի մասին օրենքի 301-րդ բաժնի համաձայն հետաքննություն է սկսել համաշխարհային մատակարարման շղթաներում հարկադիր աշխատանքի վերաբերյալ, որը պետք է ավարտվի առաջիկա օրերին։
«Մենք շուտով որոշակի գործողություններ ենք ակնկալում», – երեքշաբթի օրը CNBC-ի եթերում ասել է Գրիրը։ «Ես իսկապես չեմ կարող ժամանակացույց նշել այս պահին. ես պարտավոր եմ տեղեկացնել Կոնգրեսին և այլ շահագրգիռ կողմերին, նախքան նման բան իսկապես բացահայտելը։ Բայց մենք շուտով այդ ուղղությամբ գործողություններ ենք ակնկալում»։
Հունիսի սկզբին Հանձնաժողովը պաշտպանեց իր կանոնակարգերը՝ ասելով, որ այն խիստ կանոններ ունի հարկադիր աշխատանքով պատրաստված արտադրանքի դեմ։
«ԵՄ-ն այս հիմքերով սահմանված սակագները համարում է անհիմն», – այդ ժամանակ հայտարարության մեջ ասել է Հանձնաժողովի գլխավոր խոսնակի տեղակալ Օլոֆ Գիլը։
Եվ այնուամենայնիվ, հանձնաժողովը, կարծես, այժմ կարծում է, որ չկա ավելի լավ տարբերակ, քան ապահովել Թըրնբերիի համաձայնագրի պահպանումը։
Քանի որ Թրամփը երեքշաբթի օրը նաև սպառնացել էր երկու տարվա ընթացքում ԱՄՆ ներմուծվող ջեներիկ դեղերի վրա 100 տոկոս մաքսատուրք սահմանել, որոնք մեկ տարի անց կհասնեն 200 տոկոսի, հանձնաժողովի խոսնակը չորեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ այդ դեղամիջոցները բացառվել են ԵՄ-ԱՄՆ համաձայնագրի համաձայն։
«ԱՄՆ-ի ապրիլի 2-ի 232-րդ բաժնի հռչակագիրը հաստատեց այս պարտավորությունը, և մենք ակնկալում ենք, որ ԱՄՆ-ն կշարունակի պահպանել այս պարտավորությունը», – հավելեց խոսնակը։
Բաց մի թողեք
Օրբանի հրաժարականից հետո պատժամիջոցների շուրջ բախումը բացահայտում է ԵՄ մայրաքաղաքների կարմիր գծերը
ԵՄ-ն կընդունի ԱՄՆ-ի հարկադիր աշխատանքի հարկերը, եթե Թրամփը պահպանի 15% սահմանաչափը
Մի ժամանակ դեպրեսիայի մեջ գտնվող տարածաշրջանը արդյունաբերական վերածնունդ ապահովեց։ Կարո՞ղ է Եվրոպան կլոնավորել այն