Սլովենիան ներքին վեճի պատճառով խոչընդոտում է նախկին արտգործնախարարի պաշտոնի ստանձնմանը ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնում

ԵԺԿ-ի իշխանության խաղը Տանյա Ֆայոնի սպասվող Աֆրիկայի պաշտոնը տալիս է դանիացի դիվանագետին
Սլովենիայի կառավարությունը խոչընդոտել է երկրի նախկին արտգործնախարար Տանյա Ֆայոնի պաշտոնի ստանձնմանը Բրյուսելում գտնվող Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայությունում։
Ֆայոնը, որը պաշտոնը զբաղեցնում էր մինչև հունիս, Սահելի տարածաշրջանում ԵՄ նոր հատուկ ներկայացուցչի պաշտոնի համար ֆավորիտն էր։
Սակայն չորեքշաբթի օրը ԵՄ դեսպանները հաստատեցին այդ պաշտոնի երկրորդ տեղը զբաղեցնող թեկնածուին՝ դանիացի դիվանագետ Բիրգիտտե Նիգաարդ Մարկուսենին, որն ունի Աֆրիկայում մեծ փորձ։
Ֆայոնին մերժվեց այդ պաշտոնը Յանեշ Յանշայի գլխավորած Սլովենիայի աջակողմյան կառավարության կողմից նրա դեմ շարունակական արշավից հետո։
Ֆայոնի իրավահաջորդը որպես արտաքին գործերի նախարար՝ Տոնե Կայզերը, հուլիսի 12-ին Կալլասի հետ երկկողմ հանդիպման ժամանակ հարցեր է բարձրացրել ընթացակարգի օրինականության վերաբերյալ։
Հինգ օր անց Քայզերը նամակ գրեց Կալլասին, Իռլանդիայի խորհրդի նախագահությանը և ԵՄ այլ արտաքին գործերի նախարարներին՝ ընդգծելով, որ Լյուբլյանան չի աջակցում Ֆայոնին։
Euractiv-ի կողմից տեսած նամակում նա գրել է, որ Սլովենիայի ներքին ընտրության ընթացակարգը «խախտվել է» և չի համապատասխանում ազնվության և թափանցիկության պահանջներին։
Այնուհետև Կալլասը հետ է կանչել Ֆայոնի թեկնածությունը և անցել Նիգաարդ Մարկուսենին, ինչը, ըստ ԵՄ պաշտոնյայի, ստանդարտ գործողություն է, երբ անդամ պետությունը կտրականապես դեմ է թեկնածուին։
Կուսակցական ճնշում
Ֆայոնին հեռացնելու քայլը կարելի է նաև հասկանալ որպես Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության՝ ԵՄ-ում գերիշխող քաղաքական ուժի կողմից իշխանության խաղ։
Եվրոպական խորհրդարանում Սլովենիայի ԵԺԿ ամենաբարձրաստիճան պատգամավոր Ռոմանա Տոմչը X-ում գրել է, որ կարևոր է դաշնակիցներ ունենալ ԵԺԿ-ում։
Կալլասը «ծաղրվել» է ԵԺԿ-ի կողմից և պետք է պաշտպաներ Ֆայոնին այդ գործընթացում, ասել է Լյուբլյանայի համալսարանի միջազգային հարաբերությունների դոցենտ Ֆարիս Կոչանը։
«Եթե դուք եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարն եք, և Ֆայոնը ձեր թիվ մեկ թեկնածուն է, ապա պետք է պաշտպանեք նրան, այլ ոչ թե խոնարհվեք», – ասել է նա Euractiv-ին։
Նա նշել է, որ Կալլասի նախորդ Ժոզեպ Բորելը դիմացել է Հռոմի ճնշմանը, երբ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին դեմ է արտահայտվել Լուիջի Դի Մայոյի՝ նախկին կառավարության օրոք ծառայած արտաքին գործերի նախարարի, 2023 թվականին Պարսից ծոցի հարցերով ԵՄ հատուկ ներկայացուցչի պաշտոնում նշանակմանը։
Ֆայոնի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունից սլովենացի Եվրախորհրդարանի անդամ Մատյաժ Նեմեցն ասել է, որ հարցը Կալլասի որոշումների կայացման մեջ չէ, այլ այն մասին, թե ինչպես է ԵԺԿ-ն իր ազդեցությունն իրականացնում։
«Հիմնական հարցն այն է, թե արդյոք ԵԺԿ-ն՝ Սլովենիայի սահմաններից դուրս և եվրոպական որոշումների կայացման գործընթացում Յանշայի քաղաքական դիմակայության ոճը հանդուրժելով կամ աջակցելով, դեռևս հավատարիմ է այն արժեքներին, որոնք պնդում է, որ պաշտպանում է», – ասել է նա։
Սլովենիայի պարտությունը
Սլովենիայի նախագահ Նատաշա Պիրց Մուսարը որոշումը որակել է որպես «երկրի համար մեծ պարտություն»՝ X-ում գրելով, որ ազգային շահը պետք է գերակա լինի, հատկապես այն երկրի համար, որի չափսերը նշանակում են, որ այն չի երաշխավորում հեղինակավոր պաշտոններ եվրոպական հաստատություններում։
Սլովենական «Դելո» թերթին տված հարցազրույցում Ֆայոնն ասել է, որ Լյուբլյանան Բրյուսելում լոբբինգ է արել իր դեմ և փորձել է անձամբ վարկաբեկել իրեն։
«Կարծում եմ՝ սա պարտություն է Սլովենիայի համար, որտեղ շատ քիչ մարդիկ են զբաղեցնում բարձր միջազգային պաշտոններ», – ասել է նա։
Ֆայոնը նաև ասել է, որ Կայզերից ստացել է հավաստիացումներ, որ նա կաջակցի իր թեկնածությունը, ինչը նրա նախարարությունը հերքել է։
Սա առաջին Բրյուսելի թեկնածությունը չէ, որը Յանեզ Յանշան փորձել է խափանել։ 2024 թվականին նա անհաջող փորձեց կանխել Մարթա Կոսի՝ Սլովենիայի եվրահանձնակատար դառնալը։
Կոչանը նաև ասաց, որ այս վեճը քաղաքական հաղթանակ էր Յանշայի համար, որի դաշնակից Բրանկո Գրիմսը վերջերս հեռացվել էր ԵԺԿ խմբակցությունից՝ ծայրահեղ աջերի հետ իր կապերի պատճառով։
Բաց մի թողեք
ԵՄ երկրները քննարկում են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների փաթեթը փրկելու նոր ծրագիրը
Բըրնհեմի հանդիպումը Բայդենի թիմի հետ, որը ակնարկում է նրա առևտրային ծրագրերի մասին
ԵՄ օգնության կրճատումը կլինի «ամենամեծ սխալը»