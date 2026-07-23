«Անհասանելի երազանքների երկիր». Եվրոպայի առաջին էլեկտրաֆիկացման նպատակը քննադատության տակ է

Եվրոպայի նպատակը՝ մինչև 2040 թվականը տնտեսությունում էլեկտրաէներգիայի օգտագործումը կրկնապատկելու, համարվել է «անհասանելի»
Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից մինչև 2040 թվականը էներգիայի սպառման 46% էլեկտրաէներգիայի օգտագործման նպատակը չորեքշաբթի օրը բաժանեց ԵՄ երկրներին, մինչդեռ ավելի հիմնարար քննադատությունները աճում են։
Նպատակով դաշինքի գործադիր մարմինը նպատակ ունի զանգվածաբար խթանել ջերմային պոմպերի, էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների և այլ արդյունաբերական լուծումների արտադրությունը՝ սկսած էլեկտրական կաթսաներից (շատ մեծ թեյնիկներ) մինչև պլազմային ջահեր և աղեղային վառարաններ՝ Եվրոպայի էներգետիկ խառնուրդում էլեկտրոնների մասնաբաժինը կրկնապատկելու նպատակով։
Սակայն, մինչդեռ շատերը, այդ թվում՝ կլիմայական ակտիվիստները, քննադատել են Հանձնաժողովին հավակնությունների բացակայության համար, ԵՄ դիվանագետներից մեկը մեկնաբանել է, որ ոչ պարտադիր նպատակը «անհասանելի երազանքների երկիր» է՝ ենթադրելով, որ քաղաքական առումով այն չափազանց հավակնոտ է։
Չորեքշաբթի օրը ԵՄ դեսպանների կողմից նպատակի վերաբերյալ առաջին քննարկման ժամանակ առաջացավ բաժանում այն մասին, թե արդյոք 46%-ը չափազանց հավակնոտ է, թե ոչ բավականաչափ հավակնոտ, ըստ բանակցությունների վերաբերյալ տեղեկացված դիվանագետների։
Ավելի հիմնարար քննադատություն, սակայն, հնչեց Լոնդոնից։
Բարդ հաշվարկ
Էլեկտրաէներգիայի 46% նպատակը որպես վերջնական էներգիայի սպառման մասնաբաժին «մաթեմատիկորեն անհասանելի» էր, ասել է Bloomberg New Energy Finance անունով հայտնի հետազոտական կազմակերպության հիմնադիր և ոլորտի մի տեսակ հեղինակավոր Միխայել Լիբրայխը։
Լիբրայխը ընդգծում է այն, ինչը նա անվանում է «վերջնական էներգիայի սխալ», որը հիմնված է բրածո վառելիքով աշխատող սարքերի և դրանց էլեկտրական համարժեքների արդյունավետության տարբերության վրա, որոնք հակված են շատ ավելի քիչ էներգիա վատնել։
Նույնիսկ լավագույն գազային կաթսաները մեկ կիլովատտ-ժամ (կՎտ-ժ) գազը վերածում են մեկ կՎտ-ժամից պակաս օգտագործելի ջերմության։ Սակայն ջերմային պոմպերը մեկ վատտ-ժամ էլեկտրաէներգիան վերածում են առնվազն երեք ջերմության՝ օգտագործելով շրջակա միջավայրի էներգիան։ Երկիրը, որի ջեռուցման ենթակառուցվածքը բաղկացած էր ընդամենը մեկ գազային կաթսայից և մեկ ջերմային պոմպից, այսպիսով կունենա ընդամենը 25% էլեկտրաֆիկացման մակարդակ։
Լիբրեյխի վերլուծությունը ենթադրում է, որ 46% ցուցանիշի հասնելը կնշանակի, որ ջեռուցման համակարգերի երեք քառորդը հիմնված կլինի ջերմային պոմպերի վրա (համեմատած ներկայիս մոտ 13%-ի հետ), և յուրաքանչյուր հինգ մեքենայից չորսը պետք է լինի լիովին էլեկտրական։
Քանի որ ԵՄ-ում 2035 թվականից նոր բենզինային և դիզելային մեքենաների արգելքը ներկայումս վերացվում է, անհրաժեշտության դեպքում անմիջապես միայն էլեկտրական մեքենաների վաճառքին անցնելը քիչ հավանական է թվում։ «Մեզ անհրաժեշտ է ուղղման ուղղում», – ասաց Լիբրեյխը։
Աճող իրազեկություն
Euractiv-ը հարցրեց հանձնաժողովի հինգ պաշտոնյաների, որոնք ներգրավված էին էլեկտրաֆիկացման նպատակային հաղորդագրության մշակման գործում, վերջնական էներգիայի օգտագործումը որպես չափանիշ օգտագործելու հետ կապված խնդիրների մասին։
Բրյուսելում լրագրողներին ճեպազրույցի ժամանակ մեկը նշեց «մինչև այս տարվա վերջ հետագա աշխատանք՝ վերլուծական հիմքի առումով»։
Մեկ այլ մարդ ընդունեց, որ լավ լուծում դեռևս չի գտնվել։ Մյուսները խոստովանեցին, որ չեն լսել Լիբրեյխի «սխալի» մասին։
Գլոբալ վերականգնվող էներգիայի դաշինքի ղեկավար Բրյուս Դուգլասը մի անգամ այն անվանեց «մեր ունեցած լավագույն չափանիշը», որը կլինի «հզոր շուկայական ազդանշան» ցանկացած դեպքում։
Էլեկտրաֆիկացումը կարող է ամրագրվել ԵՄ 2040 թվականի նպատակային ճարտարապետության մեջ արդեն 2027 թվականին՝ հետևելով Հանձնաժողովի առաջարկին՝ վերանայել հաջորդ տասնամյակի կլիմայական և էներգետիկ քաղաքականության իր կոնկրետ նպատակների մեծ շարքը, ինչը սպասվում է այս տարվա վերջին։
Բաց մի թողեք
Նախազգուշացրել է սպասվող բյուջետային ճգնաժամի մասին` «շաթդաունի» պատճառով
Ֆլամինգոներն ընդդեմ օլիգարխների․ Ինչու են կանաչները խաղադրույք կատարում վարդագույն թռչնի վրա… Ալբանիայից. Լուսանկարներ
Խորհուրդ են տվել խուսափել դեպի այդ երկիր ավիաթռիչքներ կատարելուց