Ուկրաինայի նոր բանակի գլխավորը. Ո՞վ է Միխայիլ Դրապատին

43-ամյա Դրապատին համարվում է համաձայնեցված թեկնածու և ժողովրդի ընտրություն։
Ուկրաինայի առաջնորդ Վլադիմիր Զելենսկին Միխայիլ Դրապատիին հայտարարել է երկրի նոր գլխավոր հրամանատարի պաշտոնում՝ Զելենսկու կողմից երիտասարդ, արդիականացնող պաշտպանության նախարարի անսպասելի պաշտոնանկությունից հետո առաջացած քաղաքական ճգնաժամից հետո։
43-ամյա Դրապատին փոխարինում է 60-ամյա Ալեքսանդր Սիրսկիին, որը հմուտ ռազմական ռազմավար է, բայց երկար ժամանակ քննադատության էր արժանացել խորհրդային ոճի գործելակերպի և մարդկային կորուստների մասին չմտածելու համար։
Պայքար ռուս անջատողականների դեմ
Դրապատին կարիերային զինվորական սպա է, որը մարզվել է բացառապես Ուկրաինայի անկախ, հետխորհրդային համակարգում։
Նա սկսել է որպես լեյտենանտ և բարձրացել է իր կոչումներով՝ 2014 թվականին Ռուսաստանի կողմից աջակցվող անջատողականների դեմ պատերազմի ժամանակ ձեռք բերելով համազգային ճանաչում։
Հարցազրույցի տեսանյութում, որը տարածվել է համացանցում, նա հրամանատարում էր հետևակային մեքենա, որը կոտրում էր հարավային Մարիուպոլ քաղաքում մոսկովամետ ուժերի կողմից տեղադրված ժամանակավոր արգելապատնեշը։
Ուկրաինական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում հիշելով միջադեպը՝ Դրապատյին ասել է, որ իր վարորդը հարցրել է. «Մայոր, առջևում արգելապատնեշներ կան։ Ի՞նչ անենք»։
«Ես ասացի՝ «Դիմա, գազի կոճակը սեղմիր»։
Կապույտ-դեղին Ուկրաինայի դրոշը վերևում ամրացված մեքենան այնուհետև կոտրում է անվադողերից և բարիկադներից պատրաստված պատը, ցատկում օդ և շարունակում արագընթաց ընթացքը։
Մոսկվայի կողմից աջակցվող ապստամբների դեմ պայքարի ընթացքում Դրապատյին նաև վերագրում է մի քանի բնակավայրերի ռուսական վերահսկողությունից վերադարձնելը, ապա իր ստորաբաժանումը փրկել շրջափակումից։
Ուկրաինական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ՝ Դրապատյին կին և երեխաներ ունի։
Աջակցելով բանակի «վերափոխմանը»
Դրապատյին համարվում է համաձայնեցված թեկնածու և ժողովրդական ընտրություն։
Նա լավ համբավ ունի զինվորականների շրջանում, և նրա նախորդի հեռացումը պահանջող ցուցարարները հաճախ վանկարկում էին նրա անունը որպես իրենց նախընտրելի փոխարինող։
Չնայած հայտնի լինելուն, նա պահպանել է իր ցածր մակարդակը և հազվադեպ է հարցազրույցներ տվել՝ ի տարբերություն շատ այլ ուկրաինացի հրամանատարների։
Ուկրաինական զորավարժարանների վրա ռուսական մի շարք հարձակումներից հետո նա 2025 թվականի հունիսին հրաժարական տվեց ցամաքային զորքերի հրամանատարի պաշտոնից՝ քայլ, որը նրան առանձնացրեց որպես հրամանատար, որը պատրաստ էր պատասխանատվություն կրել սխալների համար։
«Եթե մենք չկարողանանք եզրակացություններ անել, չփոխել մեր վերաբերմունքը ծառայության նկատմամբ, չընդունել մեր սխալները, մենք դատապարտված ենք», – ասել է նա այդ ժամանակ։
«Այդ դրվագը ցույց է տալիս նրա վճռականությունը և ուժեղ էթիկական չափանիշները», – չորեքշաբթի օրը AFP-ին ասել է քաղաքական մեկնաբան Վոլոդիմիր Ֆեսենկոն։
Դրապատյին անմիջապես դրդվեց դառնալ Ուկրաինայի միացյալ ուժերի հրամանատարության ղեկավար, որտեղից նա առաջ մղեց համակարգի ներսում բարեփոխումները։
Անցյալ շաբաթ արդիականացնող Ֆեդորովի պաշտոնանկությունից հետո նա ասաց, որ բանակի «վերափոխումը» պետք է շարունակվի։
«Երբ ճիշտ որոշումը պետք է իրականացվի համակարգին հակառակ, այլ ոչ թե դրա պատճառով, դա նշանակում է, որ համակարգն ինքը պետք է փոխվի», – ասաց նա հազվադեպ հրապարակային միջամտության ժամանակ։
«Բանակին նոր կանոններ են պետք», – ավելացրեց նա։
Գովաբանվեց որպես «թարմ օդ»
Նրա նշանակումը ողջունվեց բանակի ներսում և դրսում շատերի կողմից։
Նշանակումը «հրաշալի նորություն է», – ասաց Ուկրաինայի ամենամեծ բարեգործական կազմակերպություններից մեկի ղեկավար Սերգեյ Պրիտուլան, որը աջակցում է բանակին։
«Սա թարմ օդի շունչ է և նոր հույս ազատ մարդկանց պայքարում ազատության և արդարության համար», – սոցիալական ցանցերում ասաց պաշտոնանկ արված պաշտպանության նախարար Ֆեդորովը, ով նրա դաշնակիցն էր։
Մոսկվայում Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասաց, որ փոփոխությունը չի ազդի պատերազմի ընթացքի վրա։
«Ես չեմ կարծում, որ սա որևէ փոփոխության կհանգեցնի առաջնագծում», – լրագրողներին ասաց նա՝ հավելելով, որ Մոսկվան մտադիր է շարունակել իր գրեթե չորսուկես տարվա հարձակումը։
«Շատ դժվար ժամանակների» առջև
Չնայած Ուկրաինան ամիսներ շարունակ առաջնագծում իր լավագույն դիրքերից մեկում է գտնվում, Դրապատյին լուրջ մարտահրավերների առջև է կանգնած։
Բանակը մի քանի սկանդալների է ենթարկվել, մասնավորապես՝ ոչ ժողովրդական զորահավաքի, զորակոչիկների հետ վարվելակերպի և որոշ ստորաբաժանումներում լայնածավալ բացակայությունների և սարքավորումների պակասի մասին հաղորդագրությունների պատճառով։
«Ուկրաինայի զինված ուժերի նոր գլխավոր հրամանատարը շատ դժվար ժամանակներ կունենա։ Շատ ավելի դժվար, քան նա պատկերացնում է», – ասաց բանակի նախկին ղեկավար Վալերի Զալուժնին, որը պաշտոնանկ արվեց 2024 թվականին։
Վերջին շաբաթվա հանրային վեճը բացահայտեց Ուկրաինայի ռազմական և քաղաքական ղեկավարության ներսում թաքնված տարաձայնությունները։
Նրա նշանակումը, որը դիտվում է որպես բաժանումը կամուրջ դարձնելու փորձ, մեծ սպասումներ է առաջացնում։
«Սոցիալական խառնաշփոթի ֆոնին նշանակված նշանակումները միշտ բազմաթիվ թակարդներ են պարունակում», – ասաց Պրիտուլան՝ հավելելով, որ Դրապատյին այժմ բախվում է «ուռճացված սպասումների»։
Բաց մի թողեք
Նախազգուշացրել է սպասվող բյուջետային ճգնաժամի մասին` «շաթդաունի» պատճառով
«Նախկինների» օրոք նշանակված Գլխավոր դատախազը հրաժարական է տվել. Լուսանկար
Ինչպես է պատմական ֆրանսիական գյուղը փրկվել անտառային հրդեհի գիշերվանից