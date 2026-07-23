23/07/2026

EU – Armenia

«Նախկինների» օրոք նշանակված Գլխավոր դատախազը հրաժարական է տվել. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 23/07/2026 1 min read

Հունգարիայում նախկին իշխանությունների օրոք նշանակված Գլխավոր դատախազ Գաբոր Բալինթ Նադը հրաժարական է տվել։ այս մասին հայտնում են տեղի լրատվամիջոցները։

Նադի հրաժարականը եթե հաստատվի, ապա նրա լիազորությունները կդադարեն օգոստոսի 25-ից։ Նա այդ պաշտոնում աշխատել է մի տարուց մի փոքր ավելի։

«Դատական համակարգի, այդ թվում նաեւ՝ դատախազության անկախության եւ հեղինակության պաշտպանությունը դեմոկրատական համակարգի անկունաքարերից է։ Դատախազությունը չի կարող դառնալ քաղաքական պայքարի գործիք։

Դա ընդգծելու համար, այսօր ես՝ նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատարի միջոցով հայտարարություն եմ փոխանցել հրաժարականի մասին՝ հասցեագրված խորհրդարանի փոխնախագահին՝ խնդրելով, որպեսզի իմ մանդատի ժամկետը լրացած համարեն օգոստոսի 25-ից»,- հայտարարել է Նադը։

Վարչապետ Պետեր Մադյարն էլ հայտարարել է, որ երկիրն ազատվում է «եւս մեկ Օրբանից»։

«Նախկինների» օրոք նշանակված Գլխավոր դատախազը հրաժարական է տվել

Բաց մի թողեք

1 min read

Նախազգուշացրել է սպասվող բյուջետային ճգնաժամի մասին` «շաթդաունի» պատճառով

23/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես է պատմական ֆրանսիական գյուղը փրկվել անտառային հրդեհի գիշերվանից

23/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինայի նոր բանակի գլխավորը. Ո՞վ է Միխայիլ Դրապատին

23/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ խափանման միջոց է կիրառվել

23/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ հերթական երիտասարդ կյանքը հնարավոր չեղավ փրկել

23/07/2026 infomitk@gmail.com

Վահագն Խաչատուրյանը տեղափոխվել է հիվանդանոց

23/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատի հանձնաժողովը կոչ է արել Ադրբեջանին ազատ արձակել հայ գերիներին

23/07/2026 infomitk@gmail.com