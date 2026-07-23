23/07/2026

EU – Armenia

Նախազգուշացրել է սպասվող բյուջետային ճգնաժամի մասին` «շաթդաունի» պատճառով

infomitk@gmail.com 23/07/2026 1 min read

Ընթացիկ տարվա սեպտեմբերին ամերիկյան ֆեդերալ կառավարությունը կարող է դադարեցնել իր աշխատանքը։ Այս մասին հայտարարել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը։

«Սեպտեմբերին մեր աշխատանքները կդադարեցվեն»,- ասել է նախագահ Թրամփը։

Հիշեցնենք, որ կառավարության մասնակի «շաթդաուն» տեղի էր ունեցել գարնանը եւ տեւել էր երկու ամիս։ Ավարտվել էր մայիսի մեկին։Այն ժամանակ Ներքին անվտանգության նախարարությունը մասնակիորեն դադարեցրել էր իր աշխատանքը, քանի որ չէին եղել համաձայենցված ֆինանսական հատկացումներ։

Մասնավորապես՝ ամերիկյան օդանավակայաններում այն ժամանակ սկսվել էր քաոսային վիճակ՝ Ներքին անվտանգության նախարարության մասնակի «շաթդաունի» պատճառով։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Նախկինների» օրոք նշանակված Գլխավոր դատախազը հրաժարական է տվել. Լուսանկար

23/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես է պատմական ֆրանսիական գյուղը փրկվել անտառային հրդեհի գիշերվանից

23/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինայի նոր բանակի գլխավորը. Ո՞վ է Միխայիլ Դրապատին

23/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ խափանման միջոց է կիրառվել

23/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ հերթական երիտասարդ կյանքը հնարավոր չեղավ փրկել

23/07/2026 infomitk@gmail.com

Վահագն Խաչատուրյանը տեղափոխվել է հիվանդանոց

23/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատի հանձնաժողովը կոչ է արել Ադրբեջանին ազատ արձակել հայ գերիներին

23/07/2026 infomitk@gmail.com