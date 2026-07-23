Նախազգուշացրել է սպասվող բյուջետային ճգնաժամի մասին` «շաթդաունի» պատճառով

Ընթացիկ տարվա սեպտեմբերին ամերիկյան ֆեդերալ կառավարությունը կարող է դադարեցնել իր աշխատանքը։ Այս մասին հայտարարել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
«Սեպտեմբերին մեր աշխատանքները կդադարեցվեն»,- ասել է նախագահ Թրամփը։
Հիշեցնենք, որ կառավարության մասնակի «շաթդաուն» տեղի էր ունեցել գարնանը եւ տեւել էր երկու ամիս։ Ավարտվել էր մայիսի մեկին։Այն ժամանակ Ներքին անվտանգության նախարարությունը մասնակիորեն դադարեցրել էր իր աշխատանքը, քանի որ չէին եղել համաձայենցված ֆինանսական հատկացումներ։
Մասնավորապես՝ ամերիկյան օդանավակայաններում այն ժամանակ սկսվել էր քաոսային վիճակ՝ Ներքին անվտանգության նախարարության մասնակի «շաթդաունի» պատճառով։
Բաց մի թողեք
«Նախկինների» օրոք նշանակված Գլխավոր դատախազը հրաժարական է տվել. Լուսանկար
Ինչպես է պատմական ֆրանսիական գյուղը փրկվել անտառային հրդեհի գիշերվանից
Ուկրաինայի նոր բանակի գլխավորը. Ո՞վ է Միխայիլ Դրապատին