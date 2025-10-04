04/10/2025

Հետմահու հրապարակվել է Վալոդյա Գրիգորյանի ուղերձը

infomitk@gmail.com 04/10/2025 1 min read

Փարաքարի համայնքապետարանը հրապարակել է օրեր առաջ սպանված Վալոդյա Գրիգորյանի ուղերձը՝ համայնքի տոնի կապակցությամբ.

«Փարաքար համայնքի սիրելի՛ բնակիչներ,

Այսօր նշում ենք մեր համայնքի 2213-րդ տարեդարձը։ Սա ոչ միայն տոն է, այլև առիթ վերաիմաստավորելու մեր նվիրումն ու պատասխանատվությունը համայնքի հանդեպ։

Փարաքարն ունի բնակիչներ, ովքեր ամենօրյա աշխատանքով, նվիրումով ու սրտացավությամբ նպաստում են համայնքի կայուն զարգացմանն ու բարեկեցությանը։

Շնորհակալ եմ նրանց, ովքեր ներդրում ունեն համայնքի զարգացման գործում՝ ավագ սերնդից մինչև երիտասարդ ու պատանի բնակիչներ։ Յուրաքանչյուրդ ձեր գործունեությամբ ճանաչելի, մրցունակ ու գրավիչ եք դարձնում մեր համայնքը։

Բացառիկ նվիրումով ու պատասխանատվությամբ շարունակելու ենք ծառայել ձեզ՝ առաջնորդվելով համայնքին և բնակչին ծառայելու մեր գլխավոր առաքելությամբ։

Ուզում եմ վստահեցնել, որ համայնքի յուրաքանչյուր բնակչի խնդիր մեր հոգածության ներքո է, բարձրաձայնված ցանկացած հարց՝ մեր ուշադրության կենտրոնում։ Հանձնառու ենք կյանքի կոչելու նախընտրական ծրագրով ստանձնած բոլոր խոստումները։

Փարաքարն ապրում, զարգանում և վստահորեն առաջ է շարժվում բոլորիս միասնությամբ ու համառ ջանքերով։ Միասին մենք կկերտենք մեր համայնքի արժանապատիվ ապագան։

Ջերմորեն շնորհավորում եմ Փարաքար համայնքի օրվա առթիվ։ Թող խաղաղությունը, բարեկեցությունը և բարին մշտապես ուղեկցեն մեր հայրենիքին ու համայնքին»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հոկտեմբերի 4-ի աստղագուշակ․ Կենտրոնանալ այն խնդիրների վրա, որոնք պահանջում են ձեր ուշադրությունը հենց հիմա

03/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ապրելու ուժ որդուս թողած անունը, պարզ ու խիզախ ապրած կյանքն է տալիս». սերժանտ Հայկ Պապյանն անմահացել է հոկտեմբերի 15-ին, տուն «վերադարձել»՝ չորս ամիս անց. Լուսանկարներ

03/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հենրիխ Մխիթարյանը թողարկել է իր՝ «Իմ կյանքը միշտ կենտրոնում է» գիրքը. Լուսանկար

03/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Միքայել Սրբազանը նամակ է փոխանցել ԱԱԾ մեկուսարանից

04/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վրաստանի ՏԻՄ ընտրություններում քվեարկությունն ավարտվել է. ով է առաջատարը

04/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հետմահու հրապարակվել է Վալոդյա Գրիգորյանի ուղերձը

04/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ն որոշել է առողջապահության ոլորտը «ղեկավարել» բուժքրոջ ձեռամբ, սովետ լիներ՝ կթվորուհին կլիներ

03/10/2025 infomitk@gmail.com