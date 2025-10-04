Վրաստանի ՏԻՄ ընտրություններում քվեարկությունն ավարտվել է. ով է առաջատարը

Վրաստանի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում քվեարկությունն ավարտվել է, և ընտրատեղամասերում սկսվել է ձայների հաշվարկի գործընթացը։
Ընտրատեղամասերը բացվել են ըստ նախատեսվածի ժամը 8:00-ին և փակվել ժամը 20:00-ին։
Ընդհանուր առմամբ, քվեարկությունն անցել է հանգիստ, բացառությամբ ընտրատեղամասերում տեղի ունեցած աննշան միջադեպերի։
Օրվա ընթացքում «Գախարիա Վրաստանի համար», «Ուժեղ Վրաստան – Լելո» և իշխող «Վրացական երազանք» կուսակցությունների կոալիցիան հիմնականում միմյանց մեղադրել են ընտրախախտումների մեջ։
Կուսակցությունները մի շարք բողոքներ են ներկայացրել ընտրական հանձնաժողովներ, որոնք հիմնականում վերաբերում էին տեխնիկական խնդիրներին և աննշան խախտումներին։
Թբիլիսիի քաղաքապետի թեկնածու, իշխող կուսակցությունը ներկայացնող Կախա Կալաձեն ստացել է ձայների 77.4%-ը:
Բաց մի թողեք
Չեխիայում խորհրդարանական ընտրություններ են, ոնց էլ ընտրատեղամասը փակում, հաջորդ օրը շարունակում են ընտրել
Չվճարվող արձակուրդի են ուղարկել հազարավոր աշխատակիցների
Դանիայի վարչապետը բռունցք է ցույց տվել Ռուսաստանին