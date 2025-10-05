05/10/2025

Ուկրաինան և Ռուսաստանը ազդանշաններ են ուղարկում, որ պատրաստ են շարունակել պատերազմը. Ֆիդան

infomitk@gmail.com 05/10/2025 1 min read

Ուկրաինան և Ռուսաստանը միմյանց ազդանշաններ են ուղարկում, որ պատրաստ են շարունակել պատերազմը:

Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի ԱԳ նախարար Հաքան Ֆիդանը:

Ֆիդանի խոսքով՝ ուկրաինական հակամարտությունում օդային հարձակումների հետ կապված իրավիճակի սրումը վկայում է այն մասին, որ կողմերը միմյանց ազդանշաններ են ուղարկում, որ պատրաստվում են շարունակել պատերազմը:

«Սա տարածված դիրքորոշում է ռազմավարություններում։ Եթե կողմերից մեկը գնա զիջումների, մյուսն ավելի վճռական կգործի։ Նման կերպարից խուսափելու համար երկու կողմերն էլ՝ ինչպես Ուկրաինական, այնպես էլ եվրոպական, այնպես էլ ռուսական, առավելագույնս մեծացնում են ռազմական ջանքերը»,- հավելել է նախարարը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Լեհաստանը՝ Ռուսաստանի հարվածների պատճառով, կործանիչներ է օդ բարձրացրել

05/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Խորհրդարանական ընտրություններ Չեխիայում. հաղթել է նախկին վարչապետ Բաբիշի կուսակցությունը

05/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վրաստանի ՏԻՄ ընտրություններում քվեարկությունն ավարտվել է. ով է առաջատարը

04/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Լեհաստանը՝ Ռուսաստանի հարվածների պատճառով, կործանիչներ է օդ բարձրացրել

05/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Չափում են համաքաղաքացիների համբերությունը՝ ինչքան կդիմանան այս փորձությանը

05/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պետական ապարատի աշխատավարձը վերանայելու նախագիծը մեր սեղանին է, սակայն, վախենում ենք հասարակության արձագանքից

05/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ասել է՝ մի հատ կարդա, տես Հայաստանում թուրքական աշխարհը ոնց ենք կառուցելու․ Լուսանկար

05/10/2025 infomitk@gmail.com