10/10/2025

Մեծ թվով ձերբակալություններ Մերձավանում՝ Գրիգորյան – Ախտոյան հակամարտությունը

infomitk@gmail.com 09/10/2025 1 min read

Հոկտեմբերի 6-ին Փարաքար խոշորացված համայնքի Մերձավան բնակավայրում հերթական ծեծկռտուքն էր եղել։ Միջադեպին մասնակցող կողմերը գյուղի երկու հակամարտող թիմերի ներկայացուցիչներն են։

Ինչպես հայտնի է՝ վերջին տարիներին Փարաքարում շարունակվում է լարվածությունը՝ ձևավորված երկու ազդեցիկ խմբերի՝ Գրիգորյանների և Ախտոյանների միջև։ Իրավիճակն ավելի լարվեց Վալոդյա Գրիգորյանի սպանությունից հետո։

Ծեծկռտուքից հետո Մերձավանի 30-ից ավելի հասցեներում խուզարկություններ տեղի ունեցան, ՔԿ-ն «Հրապարակ»-ին հոկտեմբերի 9-ին պաշտոնապես հայտնեց՝ սպանության նախապատրաստության հատկանիշներով նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում մի շարք տներում կատարվել են քննչական գործողություններ` 1 անձ ձերբակալվել է։

Այս քրեական վարույթը իրավական տեսանկյունից առնչություն չունի Վալոդյա Գրիգորյանի սպանության վարույթի հետ, սակայն, ըստ էության, տեղի ունեցող կրիմինալ դեպքերը Գրիգորյան-Ախտոյան դարավոր թշնամանքի հետեւանքն են։ ՔԿ-ից մեզ այլ տեղեկություն հրաժարվեցին տրամադրել, թե` ինչու են վարույթը հարուցել սպանության նախապատրաստության հատկանիշներով։

Իրավապահ համակարգի մեր աղբյուրները փոխանցում են՝ Քննչական կոմիտեն ոչ լիարժեք տեղեկություն է տրամադրել, յուրաքանչյուր կողմից 7-ական մարդ է ձերբակալվել: Այսինքն, քրեական վարույթի շրջանակում 14 ձերբակալված կա։

Բաց մի թողեք

1 min read

Անդրանիկ Սիմոնյանն աշխատանքից ազատել է «Ալֆա» ջոկատի հրամանատարին

09/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իմպիչմենթի գործընթացին միացել է 34 պատգամավոր

09/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կյանքից հեռացել է Ռաֆիկ Եղոյանը. Լուսանկար

08/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրախորհրդարանը մերժել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին անվստահություն հայտնելու բանաձևերը

09/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Անդրանիկ Սիմոնյանն աշխատանքից ազատել է «Ալֆա» ջոկատի հրամանատարին

09/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երբ կնահանջի անոմալ տաք եղանակը․ Սուրենյան

09/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ թվով ձերբակալություններ Մերձավանում՝ Գրիգորյան – Ախտոյան հակամարտությունը

09/10/2025 infomitk@gmail.com