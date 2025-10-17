Ով է այսօր ձերբակալված ԵՊՄՀ պրոռեկտորուհին, «հանցավոր խումբ» է գործել համալսարանում․ Լուսանկար

Մանկավարժական հանրույթը ցնցված է Խաչատուր Աբովյանի անվան Մանկավարժական համալսարանի ռեկտորի եւ մի խումբ աշխատակիցների ձերբակալության փաստից:
Հակակոռուպցիոն կոմիտեից ներկայացրել են, որ «հանցավոր խումբ» է գործել համալսարանում, որոնք թույլ են տվել «վատնումներ, խարդախություններ, կաշառք»:
Իհարկե, իրավապահ համակարգի աշխատանքին լավ ծանոթ անձինք, թերահավատ են այս մեղադրանքների հանդեպ, քանզի եթե անգրագիտությունն այն աստիճանի է հասել, որ փաստաբանին կալանավորում են անանուն քննադատական ստատուսի համար, ապա բացարձակապես վստահ չենք, որ Մանկավարժականի ադմինիստրացիայի մեղադրանքը ճիշտ են հարուցել եւ քննությունն էլ օրենքին համապատասխանում է:
Ինչեւէ, համակարգում քննարկում էին, թե ովքեր են մյուս ձերբակալվածները եւ հատկապես պրոռեկտորը:
Մենք պարզեցինք, որ նա Մարիաննա Հարությունյանն է` Աշխատակազմի և միջազգային համագործակցության գծով պրոռեկտոր, Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ: Նա 2021-ից ղեկավարում է Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնը, 37 գիտական հոդվածների հեղինակ է:
