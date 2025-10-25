25/10/2025

Ռազմական, պաշտպանության ոլորտի ծախսերն ավելացել են 1.1 միլիարդ դոլարով. Պապիկյան. Սանդղակներ

Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ներկայացրել է պաշտպանության ոլորտի ծախսերը (2018-2026 թթ.)՝ դրամային և դոլարային արտահայտությամբ։

571120973_1160773136205817_919954085266273896_n.jpg (87 KB)

Հանրային ՀԸ եթերում նա մասնավորապես ասել է.

«Ուշադրություն դարձնենք 2018 թվականի բյուջեին՝ 245 միլիարդ դրամ։ Բայց որպեսզի պատկերացումը նաև լինի արտարժույթով, դա կազմում է շուրջ 640 միլիոն դոլար։

2025 թվականին պաշտպանական ծախսերը կազմել են 667 միլիարդ դրամ, որը կազմում է շուրջ 1 միլիարդ 741 միլիոն 604 հազար դոլար։

Այսինքն՝ ռազմական ծախսերը, պաշտպանության ոլորտի ծախսերն ավելացել են 1.1 միլիարդ դոլարով։

Սա՝ ուղղակի ի գիտություն քննադատների»։

571008139_1160773142872483_5274534532239911002_n.jpg (75 KB)

2023, 2024, 2025 թվականներին տեղի է ունեցել բյուջեի աճ, ինչը ենթադրում է, որ մենք մեր ապագայի ծախսերը, պլանավորած ծախսերը մոտեցրել, արագացրել ենք։

Այս մասին Հանրային ՀԸ եթերում հայտարարել է Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը:

«Սա ավելի շատ տեսանելի է 2025 և 2026 թվականների տարբերությամբ։

Այսինքն, հաշվի առնելով մեր երկրի առաջ ծառացած մարտահրավերները, որոշում ենք ընդունել 2026 թվականի համար նախատեսած ծախսերն արագացնել 2025 թվականին, որովհետև նույն զենքի գնումները պարզ գործընթացներ չեն. անհրաժեշտ է վճարել կանխավճար և այլն։

Այս թվերը դրա արտացոլումն են։

Ու այսօր մեզ քննադատել բյուջեն կրճատելով բանակը քանդելու մեջ կամ նմանատիպ այլ բաներում, մեղմ ասած, արդար չէ ու ամոթ է, կարծում եմ»,- ասել է Պապիկյանը։

Ունենալու ենք նոր համազգեստ՝ թե՛ որակապես, թե՛ տեսքով, թե՛ ստանդարտներով։

Այս մասին Հանրային ՀԸ եթերում ասել է աշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը:

«Մենք արդեն իսկ ունենք պատրաստ խմբաքանակ, որ պետք է ստանանք. խոսքը վերաբերում է դաշտային համազգեստի այն առաջին խմբաքանակին, որը տվյալ ընկերությունը պարտավորվել է մեզ տալ, որպեսզի բանակը դա զորային փորձարկում անցկացնի, ինչպես նաև արդեն իսկ ամբողջացվել են ամենօրյա համազգեստի ու տոնական համազգեստի նմուշները, և շուտով դրա ավարտն էլ կունենանք։

Շարքայինից մինչև գեներալ, այո՛, մենք փոփոխություն ենք կատարում։

Ստանդարտներն արևմտյան են, բայց համեմված մեր հայրենական խորհրդանիշերով, նշաններով»,- ասել է նախարարը:

