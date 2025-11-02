02/11/2025

КГБ-ն ստեղծվել է Հայոց ցեղասպանությունից 40 տարի անց, ինչի մասին է խոսում Փաշինյանը

infomitk@gmail.com 02/11/2025 1 min read

Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան իր Telegram ալիքում գրել է, որ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը թուրքերի և հայերի պատմական խնդիրների համար մեղադրել է ՊԱԿ-ին՝ այսպես կոչված КГБ-ին:

«ՊԱԿ-ը ստեղծվել է 1954 թվականին։

Հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում սկսվել է 1915 թվականին՝ ՊԱԿ-ի ստեղծումից գրեթե 40 տարի առաջ», – գրել է ՌԴ ԱԳՆ խոսնակը։

Հիշեցնենք, ավելի վաղ՝ հոկտեմբերի 22-ին ԱԺ-կառավարություն հարցուպատասխանի ժամանակ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր.

«էդ որ մենք ասում ենք՝ թուրքը մնում ա թուրք, էդ նույն ասացվածքից այնտեղ էլ կա, ասում են՝ հայը մնում է հայ։ Էդ որ մենք ասում ենք՝ ո՞նց կարելի է Ադրբեջանին վստահել, էդ նույնը այնտեղ կա՝ ասում ենք՝ ոնց կարելի է հային վստահել։ Երբ ասում ենք՝ բա մենք մեր պատմությունից դասեր չքաղեցի՞նք, նույնը իրենք են ասում, ասում են՝ բա մենք մեր պատմությունից դասեր չքաղեցինք, ո՞նց, դուք խաղաղությո՞ւն եք ուզում Հայաստանի հետ։ Մենք պետք է դուրս գանք ԿԳԲ-ի գործակալների՝ մեզ համար ձեւակերպված աշխարհի պատկերից»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Տեսանք՝ ինչպես և ինչն է «կարևորում» Հայոց Եկեղեցու դեմ 

02/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պարտադրանքով հավատացյալներ, խոնարհ ծառա են դարձել ոչ թե Աստծուն, այլ իրենց տիրոջը, որպեսզի չզրկվեն աշխատանքից

02/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Մեծարգո վարչապետի» կողմից ներկայացվելու է պետական մտածողության բացակայության գործընթացի հերթական արարը

01/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երկրաշարժ Հայաստանում

02/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը կանգնեց նույն փոցխի վրա․ Լևոն Զուրաբյան

02/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոյեմբերի 3-ի աստղագուշակ․ Հարմար օր է ցանկացած տեսակի խնդիրներ լուծելու համար

02/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հաջորդ շաբաթ էլ կրկնի «կեղծ պատարագ» օպերացիան, որ ֆիասկոն կատարյալ լինի … Լուսանկար

02/11/2025 infomitk@gmail.com