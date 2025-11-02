Երկրաշարժ Հայաստանում

Այսօր՝ նոյեմբերի 2-ին, Երևանի ժամանակով 19.49-ին 4.2 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել Հայաստանում՝ Գյումրիից 38 կմ դեպի հյուսիս:
Այս մասին տեղեկանում ենք Եվրոպական միջերկրածովյան սեյսմոլոգիական ծառայությունից։
