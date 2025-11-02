02/11/2025

Ծափաթաղում անհետ կորած 3-ամյա տղայի մարմինը հայտնաբերվել է հարևան գյուղի դաշտամիջյան հատվածում. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 02/11/2025 1 min read

Նոյեմբերի 2-ին, մի քանի օր տևած որոնողական աշխատանքների արդյունքում Գեղարքունիքի մարզում հայտնաբերվել էհոկտեմբերի 27-ից որպես անհետ կորած որոնվող Ծափաթաղ գյուղի բնակիչ 3-ամյա Տիգրանի մարմինը։

Ինչպես հայտնում է Տhamshyan.com-ը, փրկարարները, պարեկները ու ոստիկանները երեխայի դին հայտնաբերել են Ծափաթաղ գյուղին հարակից Ջիլ գյուղի ցուցանակից մոտ 60 մետր հեռավորության վրա՝ դաշտամիջյան հատվածում։

Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ հոկտեմբերի 27-ին՝ ժամը 18:00-ի սահմաններում, ՆԳՆ ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաղորդում է ստացվել, որ Գեղարքունիքի մարզի Ծափաթաղ գյուղի բնակիչ 2022 թվականին ծնված Տիգրան Օվանեսովը ժամը 16:30-ի սահմաններում կորել է։

3-ամյա երեխայի անհետ կորելու դեպքի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ՝ Քրեական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով (սպանությունը):

ՀՀ ՆԳՆ փփրկարար ծառայությունը հաղորդագրություն է հրապարակել՝ նահյտնելով, որ նոյեմբերի 2-ին՝ ժամը 15-ի սահմաններում, Ծափաթաղ բնակավայրի հարակից դաշտամիջյան հատվածում, փրկարարները հայտնաբերել են հոկտեմբերի 27-ից որոնվող Տ․ Օ․- ի (ծնված 2022 թ․) դին։

Նշանակվել են փորձաքննություններ։

Որոնողափրկարարական աշխատանքներին ներգրավված էին ՆԳՆ ոստիկանական և փրկարարական մեծաթիվ ուժեր։

Կատարվում է նախաքննություն:

Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ հոկտեմբերի 27-ին՝ ժամը 18:00-ի սահմաններում, ՆԳՆ ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաղորդում է ստացվել, որ Գեղարքունիքի մարզի Ծափաթաղ գյուղի բնակիչ 2022 թվականին ծնված Տիգրան Օվանեսովը ժամը 16:30-ի սահմաններում կորել է։

3-ամյա երեխայի անհետ կորելու դեպքի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ՝ Քրեական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով (սպանությունը):

Բաց մի թողեք

1 min read

Երկրաշարժ Հայաստանում

02/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Այսօր որքան մարդ է մասնակցել Հովհաննավանքի հանրահավաք – կեղծ պատարագին․ Լուսանկար

02/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուղիղ․ Անհավատները այսօր էլ վերապղծում են Հովհաննավանքը

02/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երկրաշարժ Հայաստանում

02/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը կանգնեց նույն փոցխի վրա․ Լևոն Զուրաբյան

02/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոյեմբերի 3-ի աստղագուշակ․ Հարմար օր է ցանկացած տեսակի խնդիրներ լուծելու համար

02/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հաջորդ շաբաթ էլ կրկնի «կեղծ պատարագ» օպերացիան, որ ֆիասկոն կատարյալ լինի … Լուսանկար

02/11/2025 infomitk@gmail.com