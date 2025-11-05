Մկրտված է, բայց վայրն ու կնքահայրը՝ գաղտնիք են

Նիկոլ Փաշինյանի ամուսնության քավոր, Տավուշի մարզպետ Հայկ Ղալումյանը հակաեկեղեցական պայքարի առաջամարտիկներից է:
Հրապարակ թերթը գրել է․ Նա Նիկոլ Փաշինյանի եւ այլ պաշտոնյաների հետ երկու անգամն էլ մասնակցել է Օհանավան գյուղի Հովհաննավանքում կատարվող պատարագին, որն իրականացնում էր կարգալույծ արված քահանա Տեր Արամը, ավազանի անունով՝ Ստեփան Ասատրյանը։
Դրանով մարզպետը ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանին իր հավատարմությունն է հայտնում` մարզպետի պաշտոնի եւ երկարամյա ընկերության համար, այլեւ մասնակցում է Հայ առաքելական եկեղեցու եւ կաթողիկոսի դեմ սկսված արշավին։
Մեզ հետաքրքրում էր` արդյո՞ք նա Հայ առաքելական եկեղեցու հետեւորդ է, թե՞ որեւէ այլ եկեղեցական հոսանքի է հարում: Հոկտեմբերի 27-ին մարզպետ Հ․ Ղալումյանին տեղեկատվական հարցում եմ արել․ «Դուք Հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու հետեւո՞րդ եք: Եթե այո, ո՞ր թվականին, ո՞ր եկեղեցու, ո՞ր քահանայի ձեռամբ եք մկրտվել, ո՞վ է եղել Ձեր մկրտության կնքահայրը»։
Մարզպետի աշխատակազմից ինձ պատասխանել են․ «Մարզպետը Հայ առաքելական եկեղեցու հետեւորդ է, մկրտված է: Մյուս հարցերի վերաբերյալ տեղեկացնում եմ, որ, համաձայն «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-րդ մասերի, անձնական տվյալները հրապարակման ենթակա չեն»:
Թե ինչ կապ ունի «Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքը, եւ ինչու են մկրտության վայրն ու քահանան անձնական տվյալ՝ մեզ պարզ չեղավ: Իսկ մարզպետի կնքված լինել-չլինելն ինչո՞վ անձնական տվյալ չէ, որ այդ հարցին պատասխանել են, իսկ մյուս հարցերին` ոչ։
