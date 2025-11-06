Ադրբեջանն ակտիվ աշխատում է դեպի Սյունիք երկաթուղու կառուցման գոտում․ Լուսանկար

Ադրբեջանի Զանգիլան / Արցախի օկուպացված շրջան-խմբ./շրջանում կառուցվող Հաքարի երկաթուղային կայարանում ավարտվել է երկաթուղային աշխատանքների 85%-ը։
Սա կլինի 110.4 կիլոմետրանոց երկաթուղային գծի ինը կայարաններից մեկը, պնդում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները:
Նշվում է, որ այդ կայարանով անցնող երկաթուղին կդառնա այսպես կոչված «Զանգեզուրի միջանցքի» մաս (դա կդառնա դեպի Հայաստան՝ Սյունիքի հատված տանող TRIPP-ի 42-րդ հատվածը), որը կապում է Ադրբեջանի հիմնական մասը Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության հետ։
