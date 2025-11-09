09/11/2025

#Ուղիղ․ Նիկոլ Փաշինյանը գնում է Թալինի եկեղեցի. Ինչ է կատարվում. Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 09/11/2025 1 min read

Թալինի սբ. Աստվածածին եկեղեցում պատրաստվում են իշխանական պատարագին։ Այս պահին եկեղեցու ներսից հեռացնում են նստարանները։ 

Հիշեցնենք, որ Փաշինյանը սոցցանցերի իր էջերում տեսանյութ էր հրապարակել՝ հայտնելով, որ հաջորդ կիրակի օրը Թալինի սբ. Աստվածածին եկեղեցում կմասնակցի Տեր Թադե Թախմազյանի ձեռամբ մատուցվող պատարագին:

Հիշեցնենք նաև որ Փաշինյանը 2 շաբաթ շարունակ մասնակցում էր Հովհաննավանքի պատարագին, որը մատուցում էր կարգալույծ եղած հոգևորականը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Երևան-Սևան ճանապարհին հարսանքավորները վթարի են ենթարկվել. կա վիրավոր․ Լուսանկար

09/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

#Ուղիղ․ Այսօր Եռաբլուրում, խունկ և խոնարհում, ինչ է կատարվում․ Տեսանյութ

09/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նարեկ Կարապետյանի հարցազրույցը Թաքեր Կարլսոնին՝ հայերեն թարգմանությամբ․ Տեսանյութ

08/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Արթուր Դավթյան. Արդարադատության համակարգը պետք է զատել քաղաքական համակարգից

09/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ոստիկանական մահակներով, ԱԱԾ-ական «ժուչոկներով», հոգեւորականների դեմ «թխած» գործերով եւ ձեռնասուն դատարաններով

09/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փեզեշքիան չի բացառել, որ առաջիկա օրերին Թեհրանից բնակչության խոշոր տարհանում կսկսվի

09/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեռ Կամսար. Կանայք ինչպես բոլոր միջազգային օրենքները խախտելով ․․․

09/11/2025 infomitk@gmail.com