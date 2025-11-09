Ուղիղ․ Նիկոլ Փաշինյանը գնում է Թալինի եկեղեցի. Ինչ է կատարվում. Տեսանյութ

Թալինի սբ. Աստվածածին եկեղեցում պատրաստվում են իշխանական պատարագին։ Այս պահին եկեղեցու ներսից հեռացնում են նստարանները։
Հիշեցնենք, որ Փաշինյանը սոցցանցերի իր էջերում տեսանյութ էր հրապարակել՝ հայտնելով, որ հաջորդ կիրակի օրը Թալինի սբ. Աստվածածին եկեղեցում կմասնակցի Տեր Թադե Թախմազյանի ձեռամբ մատուցվող պատարագին:
Հիշեցնենք նաև որ Փաշինյանը 2 շաբաթ շարունակ մասնակցում էր Հովհաննավանքի պատարագին, որը մատուցում էր կարգալույծ եղած հոգևորականը։
