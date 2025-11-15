Բաքուն օգտագործի որպես ԱՄՆ-ի հետ «սեպարատ» երկխոսության հնարավորություն

ԱՄՆ-ը ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի քննարկմանն է ներկայացրել Գազայի վերաբերյալ բանաձևի նախագիծ, որ «կարող է քվեարկության դրվել նոյեմբերի 14-ին կամ ամենաուշը՝ 17-ին»: Այդ մասին հայտնում է vesty.go.il առցանց լրատվամիջոցը՝ հղելով իրազեկ աղբյուրներին:
Միացյալ Նահանգների կողմից մշակված ծրագիրն, ըստ էության, իսրայելա-պաղեստինյան համապարփակ կարգավորման մասին է, որտեղ Վաշինգտոնի կողմից առաջին անգամ ընդգծվում է Պաղեստինի անկախ պետության հռչակման հավանականությունը:
Ամերիկյան ծրագիրը ենթադրում է, որ պաղեստինցիներն ինքնորոշման և ազգային պետություն ստեղծելու հնարավորություն կունենան, երբ «Պաղեստինի ազգային վարչակազմը պատշաճ կերպով ավարտին կհասցնի խոստացած բարեփոխումները»:
Մինչ այդ Գազայի հատվածը կկառավարի «Խաղաղության խորհուրդ» անվանումն ստացած մարմինը, որ կկազմավորվի ԱՄՆ-ի, Իսրայելի և Եգիպտոսի միջև խորհրդատվությունների արդյունքում:
Բանաձևի նախագիծը սահմանում է նաև Գազայում «Միջազգային կայունացնող ուժերի» մանդատը: Ըստ իսրայելական լրատվամիջոցի տեղեկությունների, այդ ուժերը պետք է Պաղեստինի ազգային վարչակազմի ոստիկանական ուժերին աջակցեն, որպեսզի Գազայում պահպանվի ներքին անդորրը, ինչպես նաև զինաթափեն ապօրինի ռազմական խմբավորումներին և ոչնչացնեն նրանց ենթակառուցվածքները:
Նախատեսվում է, որ Գազայում «Խաղաղության խորհրդի» կառավարման հաստատումից և «Միջազգային կայունացնող ուժերի» տեղաբաշխումից հետո իսրայելական զինված ուժերը պետք է դուրս բերվեն պաղեստինյան էքսկլավի ամբողջ տարածքից և տեղաբաշխվեն նրա շուրջ բուֆերային գոտում:
ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ երկրներից որևէ մեկը հազիվ թե «վետո» կիրառի և ձախողի ԱՄՆ մշակած նախագծի քվեարկությունը: Խնդիրը նախանշված նպատակներն իրացնելու մեջ է:
Եվ այստեղ հիմնական բարդությունը կապված է Գազայում զինված կազմավորումների ապառազմականացման, նրանց ստեղծած ենթակառուցվածքները ոչնչացնելու հնարավորության և այն իրացնելու պատրաստակամության հետ:
Ենթադրվում է, որ «Միջազգային կայունացնող ուժերը» պետք է կազմավորվեն արաբական և իսլամադավան երկրների զինվորականությանության ներգրավվածությամբ: Եվ չափազանց բարդ է լինելու ՀԱՄԱՍ-ին զինաթափելու հարցում նրանց համաձայնությունն ստանալ:
Գազայում «Միջազգային կայունացնող ուժերի» կազմավորման, նրանց հավանական մանդատի, առաքելության ժամկետների շուրջ քննարկումների ֆոնին Բաքվի իշխանական haqqin.az-ը տեղեկություն է տարածել, որ «ԱՄՆ հայկական լոբբին Ադրբեջանի դեմ արշավ է սկսել, որպեսզի խոչընդոտի Գազայում խաղաղապահ առաքելությանը նրա մասնակցությանը»:
Գազայում Ադրբեջանի «խաղաղապահ առաքելության» հավանականության մասին ավելի քանի մեկ ամիս առաջ գրել է իսրայելական մամուլը: Պաշտոնական Բաքուն այդ լուրը որևէ կերպ չի մեկնաբանել:
Ադրբեջանցի փորձագետները, սակայն, կարծիք են հայտնել, որ եթե Թուրքիայի մասնակցությունն Իսրայելի կողմից մերժվում է, ապա Ադրբեջանը հազիվ թե համաձայնի «փոխարինել նրան»: Ավելի քան անհավանական է, որ Ադրբեջանը ՀԱՄԱՍ-ին և պաղեստինյան մյուս խմբավորումներին զինաթափելու, նրանց ենթակառուցվածքները ոչնչացնելու համար Գազա զինվորականներ ուղարկի:
Բայց, ինչպես ընդունված է՝ երբեք չի կարելի ասել «երբեք»: Բացառված չէ, որ այդ հարցը Բաքուն օգտագործի որպես ԱՄՆ-ի հետ «սեպարատ» երկխոսության հնարավորություն:
Բաց մի թողեք
«Վերջ դավադրապաշտությանը, թուրքական օդանավի հետ ի՞նչ կարող էր պատահել» խորագրով
Ալիևը չի սգում թուրք զինվորականների կորուստը, կամ Էրդողանը թույլ չի տվել
Թուրքիայի հավակնությունների «կառավարումը» չի կարող չանդրադառնալ նաև Հարավային Կովկասին