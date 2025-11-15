15/11/2025

Էս իշխանության ներկայացուցիչների պոռթկումները․ սելը ճռռալու տեղ, սելվորն է ճռռում

infomitk@gmail.com 15/11/2025 1 min read

Էս իշխանության ներկայացուցիչների պոռթկումներն ինձ մի ասույթ են միայն հիշեցնում` սելը ճռռալու տեղ, սելվորն է ճռռում:

Փոխանակ մենք` հանրությունը խոսի – բողոքի իրենց ստերի, սխալների, ֆեյքնյուզի, մանիպուլյացիաների դեմ, իրենք են բողոքում ու դատապարտում…

Անցած օրը լսում եմ, թե ինչպես է Անի Գևորգյանը փորձում վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար կոչվող այդ բույսին ինչ որ բան բացատրել, ինչ որ հարցեր տալ, հորդորել, որ իր էջում կին լրագրողին չթիրախավորի…սա էլ անպատկառ ոճով դասեր է տալիս Անիին, բոլոր լրագրողներին ու լրատվամիջոցներին:

Անին կոռեկտության սահմաններում փորձում է առարկել, բայց գլխավորը չի ասում. ախր դու ո՞ վ ես, որ նման անառարկելի ոճով ու ամբարտավանությամբ գնահատականներ և դասեր տաս:

Այդ մենք պետք է գնահատենք քո, ձեր կառավարության աշխատանքը և դուք պետք է աղոթեք, որ այդ գնահատականը շատ խիստ չլինի: Որովհետև` դուք մեր վճարած հարկերից եք վարձատրվում և պարտավոր եք ծառայել հասարակությանը, և երկրորդ` վնասից բացի դուք ոչ մի օգուտ չեք տվել ոչ այս երկրին, ոչ էլ մարդկությանն առհասարակ:

Իսկ անձամբ դու` քո բան ու գործը թողած, բացառապես խառնակչությամբ, ֆեյքեր աշխատեցնելով, լրագրողների դեմ արշավներ կազմակերպելով ես զբաղված և պերֆեկթիվիներով ու ինչ որ նողկալի էջերով միայն հանրային պառակտումն ու թշնամանքն ես այս տարիներին խորացրել:

Նաև ձեր սիվիկներով ու մյուս կայքերով պլինդուզից ցածր լրագրություն եք տարածել, ֆեյսբուքյան գրառումներով լրագրողներին եք թիրախավորել, դատի տվել…

No photo description available.

Այսօր էլ 168-ի ինչ որ լուրն են դարձրել քննարկման թեմա: Ողջ թիմով գրում են ու գրում, հասել են ժուռնալիստների միության շենքը հետ վերցնելուն…

Լսեք` Լրատվամիջոցներն ահռելի գործ են անում, և ձեր ստերն ու ձեր քայլերի իրական հետևանքներն են նաև բացահայտում:

Անում են ոչ վատ, քան դա անում են աշխարհի բոլոր մյուս երկրների լրագրողները: Եվ նրանց գնահատական կարող են տալ բացառապես ընթերցողները:

Սխալներից ու վրիպումներից, իհարկե, ոչ ոք ապահովագրված չէ, բայց եթե լրատվամիջոցի սխալն ավելի շատ իրեն է վնասում և դա միշտ շտկելի է, ձեր սխալները մի ողջ ժողովրդի են վնասել, ճակատագրական են եղել մեր պետության համար և, ցավոք, այլևս ուղղման ենթակա չեն:

Նման սխալներ անող իշխանությունը ոչ թե լրագրողների մակարդակից ու սխալներից պետք է խոսեր, այլ ամաչեր մարդկանց աչքին երևալուց և զօրուգիշեր իր մեղքերի համար թողություն խնդրեր Բարձրյալից…

Արմինե Օհանյանի ֆեյսբուքյան էջից

Բաց մի թողեք

1 min read

53 քննիչներ աշխատում են, ինչ են փորձում անել, առայժմ միայն երկարացնում են կալանքը

15/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իշխանությունը վերջին օրերին նոր բլեֆի է անցել, միլիարդավոր դոլարների վարկը փորձում է որպես զենքի գնում «ծախել»

15/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևը հիշեցնում է Փաշինյանին՝ դու մեր ափի մեջ ես․ Հայրապետյան

14/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոյեմբերի 16-ի աստղագուշակ․ Չպետք է անհանգստանաք գերծանրաբեռնվածության մասին

15/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ վիճակում է Գյումրիում 3-րդ հարկի պատուհանից անզգուշաբար վայր ընկած 2-ամյա տղան

15/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թիվ 8 երթուղին սպասարկող ավտոբուսի վարորդը հարվածներ է հասցրել ուղևորին

15/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Լուսինե Թովմասյանը լույս աշխարհ է բերել իր երրորդ երեխային

15/11/2025 infomitk@gmail.com