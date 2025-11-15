15/11/2025

Հայաստանում երկրաշարժ է տեղի ունեցել

infomitk@gmail.com 15/11/2025 1 min read

Նոյեմբերի 15-ին` տեղական ժամանակով ժամը 18:02-ին (Գրինվիչի ժամանակով` ժամը 14։02-ին) ՀՀ ՆԳՆ Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային  ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից գրանցվել է հյուսիսային լայնության 40․16⁰ և արևելյան երկայնության 44.77⁰ աշխարհագրական կոորդինատներով Հայաստան՝ Գառնի գյուղից 6 կմ հյուսիս-արևելք, օջախի 10 կմ խորությամբ 1.4 մագնիտուդով երկրաշարժ:

Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 1-2 բալ:

Երկրաշարժը զգացել են՝ Կոտայքի մարզի Գառնի, Գողթ և Գեղարդ գյուղերում՝ 1-2 բալ ուժգնությամբ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Վրաստանի արևմատմետ ՀԿ-ները տեղափոխվել են Հայաստան

15/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ դեպք՝ Շիրակում, «Mercedes»-ը բախվել է ոչխարների, 8-ը տեղում uատկել են․ Լուսանկար

15/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մասիսի համայնքապետ Դավիթ Համբարձումյանը նամակ է գրել ՔԿՀ-ից

15/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոյեմբերի 16-ի աստղագուշակ․ Չպետք է անհանգստանաք գերծանրաբեռնվածության մասին

15/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ վիճակում է Գյումրիում 3-րդ հարկի պատուհանից անզգուշաբար վայր ընկած 2-ամյա տղան

15/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թիվ 8 երթուղին սպասարկող ավտոբուսի վարորդը հարվածներ է հասցրել ուղևորին

15/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Լուսինե Թովմասյանը լույս աշխարհ է բերել իր երրորդ երեխային

15/11/2025 infomitk@gmail.com