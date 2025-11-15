53 քննիչներ աշխատում են, ինչ են փորձում անել, առայժմ միայն երկարացնում են կալանքը

Գործարար Սամվել Կարապետյանի պաշտպանական խմբի ղեկավար, փաստաբան Արամ Վարդևանյանը հրավիրած ասուլիսում անդրադարձել է Վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատի վերջին որոշումներին։
Նրա խոսքով՝ վերաքննիչ դատարանը նոյեմբերի 13-ին մերժել է դատախազության բողոքը, ինչի արդյունքում մեղադրանքի մեծ մասը՝ հատկապես տնտեսական բնույթի դրույթները, չի հաղթահարել հիմնավոր կասկածի նվազագույն շեմը։
Այս իրավիճակում, ըստ փաստաբանի, ուժի մեջ է մնացել միայն Կարապետյանին վերագրվող մի արտահայտություն Մայր Աթոռի պաշտպանությանը մասնակցելու վերաբերյալ, որն ինքնին ենթադրում է առավելագույնը հինգ ամիս նախաքննության ժամկետ։
Վարդևանյանի հայտարարությամբ՝ եթե ամբողջ մեղադրանքի շրջանակում պահպանված են միայն այդ դրվագները, ապա նոյեմբերի 18-ին կալանքի ժամկետի լրանալուն պես Կարապետյանը պետք է ազատ արձակվեր։ Սակայն ներկայացված նոր միջնորդությունը, ըստ նրա, փաստում է, որ գործընթացը շարունակում է դուրս մնալ իրավական տրամաբանությունից։
Պետական քրեական հետապնդման մարմինները միջնորդություն են ներկայացրել ազգային բարերար և գործարար Սամվել Կարապետյանի կալանքը ևս երկու ամսով շարունակելու համար,- նշեց նրա պաշտպանական խմբի ղեկավար, փաստաբան Արամ Վարդևանյանը՝ ընդգծելով, որ գործարարն արդեն մոտ հինգ ամիս պահվում է կալանքի տակ։
Փաստաբանի խոսքով՝ քննությունը վարելու համար ձևավորված խումբը ներառում է հիսունից ավելի քննիչ, որոնք աշխատում են դեռևս հուլիսից։ Վարդևանյանը շեշտեց, որ, այնուամենայնիվ, նրանք կրկին դատարանից պահանջում են նախաքննությունը շարունակելու համար լրացուցիչ ժամանակ, իսկ Կարապետյանը պետք է մնա կալանքի տակ։ Փաստաբանը սա գնահատեց որպես իրավական շրջանակներից դուրս գործողություն։
Բաց մի թողեք
Թիվ 8 երթուղին սպասարկող ավտոբուսի վարորդը հարվածներ է հասցրել ուղևորին
Էս իշխանության ներկայացուցիչների պոռթկումները․ սելը ճռռալու տեղ, սելվորն է ճռռում
Առեղծվածային ու ողբերգական դեպք, Սևանա լճում հայտնաբերվել է մաhացած կին