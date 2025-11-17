Լուրեր #Ուղիղ․ Ինչ է սպասվում Սամվել Կարապետյանին, հարյուրավոր քաղաքացիները դատարանի դիմաց սպասում են․ Տեսանյութ infomitk@gmail.com 17/11/2025 1 min read RelatedPost navigationPrevious Չեղյալ հայտարարվել ՀԷՑ-ի՝ «Տաշիր կապիտալ» ընկերությանը տրված լիցենզիանNext Երևանը՝ լավագույն գիշերային կյանք ունեցող քաղաքների տասնյակում է․ Լուսանկար Բաց մի թողեք 1 min read Լուրեր Վաղը «Մարտի 1-ի» թեմայով հերթական ձեռնածությունն է կազմակերպել իշխանությունը․ «Հայաստան» խմբակցությունը չի մասնակցելու 17/11/2025 infomitk@gmail.com 1 min read Լուրեր Վերջին օրերին մեզ միացողների թիվն ավելացել է մի քանի անգամ 17/11/2025 infomitk@gmail.com 1 min read Լուրեր Տնտեսական #Ուղիղ․ ՀԷՑ-ի թեմայով թեժ բանավեճ՝ խլո՞ւմ են Սամվել Կարապետյանի ձեռքից․ Տեսանյութ 17/11/2025 infomitk@gmail.com
Բաց մի թողեք
Վաղը «Մարտի 1-ի» թեմայով հերթական ձեռնածությունն է կազմակերպել իշխանությունը․ «Հայաստան» խմբակցությունը չի մասնակցելու
Վերջին օրերին մեզ միացողների թիվն ավելացել է մի քանի անգամ
#Ուղիղ․ ՀԷՑ-ի թեմայով թեժ բանավեճ՝ խլո՞ւմ են Սամվել Կարապետյանի ձեռքից․ Տեսանյութ