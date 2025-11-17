Չեղյալ հայտարարվել ՀԷՑ-ի՝ «Տաշիր կապիտալ» ընկերությանը տրված լիցենզիան

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն (ՀԾԿՀ) իր այսօրվա՝ նոյեմբերի 17-ի նիստում որոշում կայացրեց չեղյալ հայտարարել ՀԷՑ-ի՝ «Տաշիր կապիտալ» ընկերությանը տրված լիցենզիան։ Դեմ է քվեարկել միայն հանձնաժողովի անդամ Արա Նռանյանը:
Նշենք, որ այսօր արդեն երրորդ օրն է, որ ՀԾԿՀ-ն շարունակում է «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ընկերության էլեկտրաէներգիայի բաշխման արտոնագիրը չեղյալ համարելու օրակարգով իր նիստը։
Նոյեմբերի 13-ին տեղի ունեցավ «Տաշիր» ընկերությունների խմբին պատկանող «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի գործով առաջին լսումը։
