17/11/2025

Չեղյալ հայտարարվել ՀԷՑ-ի՝ «Տաշիր կապիտալ» ընկերությանը տրված լիցենզիան

infomitk@gmail.com 17/11/2025 1 min read

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն (ՀԾԿՀ) իր այսօրվա՝ նոյեմբերի 17-ի նիստում որոշում կայացրեց չեղյալ հայտարարել ՀԷՑ-ի՝ «Տաշիր կապիտալ» ընկերությանը տրված լիցենզիան։ Դեմ է քվեարկել միայն հանձնաժողովի անդամ Արա Նռանյանը:

Նշենք, որ այսօր արդեն երրորդ օրն է, որ ՀԾԿՀ-ն շարունակում է «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ընկերության էլեկտրաէներգիայի բաշխման արտոնագիրը չեղյալ համարելու օրակարգով իր նիստը։

Նոյեմբերի 13-ին տեղի ունեցավ «Տաշիր» ընկերությունների խմբին պատկանող «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի գործով առաջին լսումը։

