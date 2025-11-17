17/11/2025

17/11/2025

«Մեր ձևով» ժողովրդական շարժումը շարունակում է թափ հավաքել։

Ապօրինի կալանքի տակ գտնվող ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած շարժմանն արդեն 8 հազար կամավոր է միացել։ Այս մասին տեղեկացնում են «Մեր ձևով» շարժման գրասենյակից:

«Վերջին օրերին մեզ միացողների թիվն ավելացել է մի քանի անգամ։ Միայն հինգ օրում շարժմանը շուրջ հազար քաղաքացի է միացել և այս միտումը շարունակվում է։

Հայաստանում փոփոխությունների իրական հնարավորությունը մեր հայրենակիցները կապում են «Մեր ձևով» շարժման հետ»,- նշված է հաղորդագրության մեջ:

