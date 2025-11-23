23/11/2025

Ուկրաինական հակամարտության կարգավորման նոր պլանը կազմվել է Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի հետ խորհրդակցությամբ

23/11/2025

ԱՄՆ Պետդեպարտամենտը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնի կողմից առաջարկված Ուկրաինական հակամարտության կարգավորման նոր պլանը կազմվել է Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի հետ խորհրդակցությամբ։

Այս մասին սոցկայքի իր էջում գրել է ամերիկյան պետության արտաքին քաղաքական գերատեսչության Մամուլի ծառայության ղեկավարի տեղակալ Թոմի Փիգոտը։

Այդ գրառմամբ նա հակադարձել է Սենատի Հարավային Դակոտա նահանգը ներկայացնող հանրապետական սենատոր Մայք Ռուանձին, ով հայտարարել էր, թե այդ պլանը ըստ էության հանդիսանում է Ռուսաստանի «ցանկությունների ցուցակը», որը պարզապես փոխանցվել է Միացյալ Նահանգներին։

«Դա բացահայտ սուտ է։ Համաձայն Պետքարտուղար Մարկ Ռոբիոյի եւ ողջ վարչակազմի հետեւողական դիրքորոշման, այդ պլանը Միացյալ Նահանգների կողմից կազմվել է ինչպես ռուսական, այնպես էլ ուկրաինական կողմերի հետ խորհրդակցությամբ»,- ասված է Փիգոտի գրառման մեջ։

