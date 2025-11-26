26/11/2025

Ինչո՞ւ առաջացան հրդեհները Գեղարքունիքի ու տավուշի մարզերում, արդյո՞ք եղել է դիտավորյալ հրկիզում

infomitk@gmail.com 26/11/2025 1 min read

Դիլիջանում և Տավուշում տեղի ունեցած հրդեհները ծնում են բազմաթիվ հարցեր, որոնց պատասխանները դեռ չկան։

Ինչո՞ւ առաջացավ հրդեհը։ Արդյո՞ք եղել է դիտավորյալ հրկիզում։

Ինչո՞ւ հրդեհի տարածքը, ՀՀ հրշեջ-փրկարարական ծառայությունների անձնուրաց ջանքերի պայմաններում, շարունակում է ընդլայնվել։

Եվ ամենահետաքրքիր հարցը․ հնարավո՞ր է, արդյոք Հայաստանը ստանա Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի կողմից օգնության «առաջարկ» հրդեհների մարման հարցում։ Շատ հետաքրքիր իրավիճակ կարող է ձևավորվել, տեսեք` «պատահաբար» սկսեցին այրվել մեր անտառները, և հենց այդ պահին «բարի թուրքերն» իրենց հրշեջ օդանավերով ժամանում են ու «փրկում են հայկական անտառները»։

Շատ «արդյունավետ» սխեմա՝ հերթական անգամ «հպարտ քաղաքացուն» մոլորության մատնելու համար 2026 թվականի ընտրություններից առաջ՝ «թուրք-հայկական հաշտության» կոնտեքստում։

Սակայն նշել, որ ես չեմ պնդում, թե հրդեհների հետևում կա քաղաքական դիտավորություն․ այս պահին դրա վերաբերյալ փաստեր չկան։ Սակայն այն, որ որոշակի փուլում հրդեհները (եթե իհարկե ընդլայնվեն) կարող են օգտագործվել նեղ քաղաքական նպատակներով, կարծում եմ, հավանական է։

Արման Աբովյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Անօրենի վերջը. ուղղված է իրավապահ համակարգի ղեկավարներին և դատավորներին

26/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանն անցյալի հետ «աշխատում» է մտասեւեռումներով, անպատկառ լեզվակռիվը դարձել է նրա իշխանության հիմնական զբաղմունքը

26/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Առաջիկա ընտրությունները կարող են դառնալ ՀՀ պատմության մեջ վերջինը․ Բագրատյան

26/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոյեմբերի 27-ի աստղագուշակ․ Հաջողությունը միշտ չէ, որ հեշտ կլինի, հատկապես, եթե դուք մենակ չեք աշխատում

26/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Անօրենի վերջը. ուղղված է իրավապահ համակարգի ղեկավարներին և դատավորներին

26/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Խաչատուր Սուքիասյանը ոչ մի ընկերության հետ, ոչ ՀԷՑ-ի վաճառքի հարցերով երբեք չի՛ բանակցել, չի՛ էլ բանակցելու

26/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանն անցյալի հետ «աշխատում» է մտասեւեռումներով, անպատկառ լեզվակռիվը դարձել է նրա իշխանության հիմնական զբաղմունքը

26/11/2025 infomitk@gmail.com