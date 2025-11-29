29/11/2025

Թուրքիան նոր կամիկաձե անօդաչու թռչող սարքեր է արտադրել

29/11/2025

Թուրքիայի ռազմարդյունաբերության ղեկավար Հալուք Գյորգյունը տեսանյութ է հարապարակել նոր կամիկաձե անօդաչու թռչող սարքերի (ԱԹՍ)՝ «SKYDAGGER TOYCA 05»-ի և «Skydagger 7 FPV»-ի փորձարկումից, փոխանցում է Էրմենիհաբեր-ը:

Գյորգյունը նշել է, որ «SKYDAGGER TOYCA 05»-ն ունի 70կմ թռիչքի հեռավորություն, 5 կիլոգրամանոց պայթուցիկ մարտագլխիկ և խլացման դեմ պաշտպանություն։

Սկավառակաձև թևերով անօդաչու թռչող սարքերի արտադրությունը տարեկան կազմում է 30.000 միավոր։ Գյորգյունը նշել է, որ փորձարկման ընթացքում կամիկաձե անօդաչու թռչող սարքերը հաջողությամբ փորձարկվել են ու կատարել իրենց տրված առաջադրանքը։

