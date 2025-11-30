30/11/2025

Ավինյանն ով ա, ում շունն ա՝ ՀՀ քաղաքացին Երևանի քաղաքապետին․ Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 30/11/2025 1 min read

ՀՀ քաղաքացին եկել է Սուրբ Սարգիս եկեղեցու մոտ իր տան տառականների հարցը լուծելու համար, իսկ լրագրողների հետ զրույցում ասում է՝ Ավինյանն ով ա, ում շունն ա։

Խոսքը՝ Երևանի անհոգատար ու երևանցիներին խափած քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի մասին է։

