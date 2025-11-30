Ավինյանն ով ա, ում շունն ա՝ ՀՀ քաղաքացին Երևանի քաղաքապետին․ Տեսանյութ

ՀՀ քաղաքացին եկել է Սուրբ Սարգիս եկեղեցու մոտ իր տան տառականների հարցը լուծելու համար, իսկ լրագրողների հետ զրույցում ասում է՝ Ավինյանն ով ա, ում շունն ա։
Խոսքը՝ Երևանի անհոգատար ու երևանցիներին խափած քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի մասին է։
ՀՀ քաղաքացին եկել է Սուրբ Սարգիս եկեղեցու մոտ իր տան տառականների հարցը լուծելու համար, իսկ լրագրողների հետ զրույցում ասում է՝ Ավինյանն ով ա, ում շունն ա։
Խոսքը՝ Երևանի անհոգատար ու երևանցիներին խափած քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի մասին է։
Բաց մի թողեք
Ժողովուրդը մի խոսք ունի՝ «Կուշտը սովածին մանր է բրդում»: Արցախցիներիս այս վիճակի մասին է ասված
Վերջին օրերին Ավան-Առինջում օդի աղտոտվածության 708 բալ է գրանցվել․ Գառնիկ Դանիելյան
Պարեկային ծառայության աշխատակիցն ինքնաuպանություն է գործել․ Լուսանկար