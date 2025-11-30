30/11/2025

«Իսկ ո՞վ գիտի, «սուրբ Աֆշորաց» տոնը եկող կիրակի է, թե մյուս։ Եթե չեմ սխալվում «սուրբ Բենթլիաց» տոնին ընդառաջ պիդ ըլլա»

Դերասան Հովհաննես Ազոյանը, ով Փաշինյանի ջատագովն էր, հիմա  հեգնում է Փաշինյանի կողմը անցած սրբազանին․

«Իսկ ո՞վ գիտի, «սուրբ Աֆշորաց» տոնը եկող կիրակի է, թե մյուս։ Եթե չեմ սխալվում «սուրբ Բենթլիաց» տոնին ընդառաջ պիդ ըլլա»։

Ցուցաբերել 0 հանդուրժողականություն պատարագի գրաքննությանն ու եկեղեցու զավթմանը․ Հովհ․ Իշխանյան

Շնորհակալություն Հովհաննես Իշխանյանին՝ իր սկզբունքին դիրքորոշման համար․ Տեսանյութ

Արարատ քահանա Օրդոյանը եթե համարձակվի չհիշատակել կաթողիկոսի անունը, ապա նրան կարող են դիմել Տեր Արաբաթ. Լուսանկար

Դեկտեմբերի 1-ի աստղագուշակ․ Շատ բան կախված կլինի ձեր շրջապատի մարդկանցից

Ինչպես է Ցուցուլյանի ինքնասպանության փորձ կատարած որդու վիճակը

Ցուցաբերել 0 հանդուրժողականություն պատարագի գրաքննությանն ու եկեղեցու զավթմանը․ Հովհ․ Իշխանյան

