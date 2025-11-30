30/11/2025

Շնորհակալություն Հովհաննես Իշխանյանին՝ իր սկզբունքին դիրքորոշման համար․ Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 30/11/2025 1 min read

Սուրբ Սարգիս եկեղեցում այսօր պատարագի ժամանակ կրկին չի հնչել Վեհափառ Հայրապետի անունը, ինչը միշտ՝ պատմության մեջ, մշտապես հնչել է, հատուկ աղոթքի հատված կա Հայ առաքելական եկեղեցու հայրապետի անվան շուրջ։

Փախարենը ՀՀ արժանապատիվ քաղաքացիներն են հնչեցրել, որի արդյունքում Հովհաննես Իշխանյանը և Հայկ Դորունցը բերման են ենթարկվել ու տարվել ոստիկանություն։

Թերևս, եթե Ալլահշուքյուր Փաշազադեի անունը հնչեցվեր, ոչինչ էլ չէր լինի, հը? Այսպես որ շարունակենք շուտով ազգովի կաղոթենք նրա հարատևության ու առողջության համար։

Շնորհակալություն Հովհաննես Իշխանյանին՝ իր սկզբունքին դիրքորոշման ու իր ազգանվանը հավատարիմ լինելու համար:

Տեսանյութն՝ այստեղ

Հ․Գ․ Սակայն Իշխանյանին ոստիկանական բաժանմունք չեն տարել, այլ բաց են թողել ճանապարհին՝ Մայր Հայաստան արձանի մոտ, իսկ Դորունցին Հաղթանակ զբոսայգու մուտքի մոտ։ Ոստիկանությունը նրանց չի ներկայացրել ինչ հիմքով են տանում, միայն նշել են, որ հեռացրել են դեպքի վայրից։

Սիմոն Սարգսյանի ֆեյսբուքյան էջից

Բաց մի թողեք

1 min read

Արարատ քահանա Օրդոյանը եթե համարձակվի չհիշատակել կաթողիկոսի անունը, ապա նրան կարող են դիմել Տեր Արաբաթ. Լուսանկար

30/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սամվել Կարապետյանը՝ Հայաստանի համար․ Նոր նախաձեռնություն․ Տեսանյութ

30/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոմ պահողների բանդան գործել է Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ․ Լևոն Զուրաբյան

29/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Սուրբ Սարգիսը պղծած քահանան կարգալույծ կարվի

30/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավինյանն ով ա, ում շունն ա՝ ՀՀ քաղաքացին Երևանի քաղաքապետին․ Տեսանյութ

30/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հռոմի Պապը Ստամբուլի հայ եկեղեցում ողջունել է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Երկրորդին

30/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Խելքի եկեք, քանի ուշ չէ․ Հրաժարվեք իշխանությունների հետ համագործակցությունից, վերադարձեք եկեղեցի, ապաշխարեք

30/11/2025 infomitk@gmail.com